"Somos unos románticos, nosotros no hacemos ‘fast food’ musical"

Los hermanos Muñoz, David y Jose, "Estopa", atienden telefónicamente a LA NUEVA ESPAÑA en el AVE, en tránsito hacia Barcelona. Hay problemas con la cobertura, que va y viene, y durante un rato el intercambio de preguntas y respuestas discurre intermitentemente entre túnel y túnel. "¡Es una entrevista ferroviaria!", exclama David, animoso pese a las dificultades para mantener la fluidez de la conversación. Su hermano informa de que a lo largo de sus 22 años carrera se las han hecho en mil sitios: "En ascensores… En código morse, casi". "Estopa" estará en Oviedo este San Mateo, el 17 de septiembre en el escenario de La Ería: dicen que "el público de Oviedo es el mejor".

–Andan de gira con "Fuego".

–David: Es una gira iinterruptus, porque "Fuego" lo sacamos en 2019. Empezamos haciendo algunos conciertos, en Pamplona, en Valencia, en Barcelona y algunas otras ciudades (entre ellas está Gijón, donde actuaron el 21 de diciembre) y se nos cortó el rollo.

–Jose: Como el disco ya no está tan reciente tocamos las canciones y hacemos un repaso a toda la terayectoria. La gente está con ganas.

–Así que han conseguido mantener el fuego.

–David; El fuego se apagó con la pandemia y se ha reavivado. Siempre queda un rescoldo y se reaviva en un minuto. La gente está con nosotros, están todas las actuaciones llenas…

–¿Qué tal han reencontrado a su público?

–Jose: Vemos las caras de la gente en el público, gente con cara de pasárselo muy bien, con cara de cariño.

–David: Les vemos la vena hinchada en el cuello. Vendemos entradas a gente de todas las edades, tenemos adolescentes y gente que viene al concierto con el niño a hombros.

–Pasa el gusto por la música de "Estopa" de generación a generación?

–David: Se transmite por tradición oral, como la Torá.

–Jose: Un concierto nuestro es una especie de comunión con el público, trasciende la edad, da igual la edad que se tenga.

–Han colaborado con Fito, en "Camiseta de rokanrol", y se rumorea que podrían componer algo con C. Tangana.

–Jose: Cuando acabemos las giras, cada uno la suya, quedamos en vernos, tomarnos una cervecita, si sale algo, bien, y si no, también.

–David: Como con Manu Chao, que quedamos para componer algo, nos fuimos de fiesta, nos pillamos un ciego y no hubo canción.

–¿Han conseguido zafarse del control de la industria discográfica o esa espontaneidad es parte del marketing?

–David: Desde el primer disco nos han dado vía libre.

–Jose: Nos hemos puesto muy punkis, somos unos outsiders. Estamos con la discográfica de Sabina, de Víctor Manuel, unos figuras.

–David: Desde el principio nos pusieron a un productor, Sergio Castillo, y con él fuimos al fin del mundo, nunca nos han puesto un punto ni una coma de más.

–Jose: A lo mejor somos como los Monty Python, que estaban en el sótano de la BBC y nadie les censuraba, ni les hacían caso.

–El éxito debió ser una sorpresa.

–David: Nos pilló siendo unos adolescentes, con 19 y 21 años, y pensábamos que todo el mundo que firmaba con una discográfica grababa un disco y tocaba en el Palau San Jordi. No sabíamos nada. Trabajábamos en la fábrica y entonces nos llama la discográfica, nos dieron 500.000 pesetas, que era un dinero, y era la primera vez que nos daban dinero por nuestras canciones, canciones que no eran nada, que no se habían tocado, y pensábamos: "Hemos triunfado". No sabíamos que mucha gente se queda en el camino.

–Jose: El objetivo era la firma, firmar con la discográfica. Era una ingenuidad. Íbamos al Palau tan tranquilos. Valoramos más aquello con el paso de los años.

–David: Éramos el inspector Gadchet de la música.

–¿Qué significa eso?

–David: Que salíamos del paso como podíamos. Ahora somos más conscientes de la suerte que hemos tenido.

–La siguen teniendo, ¿y dentro de otros 20 años?

–David: Mientras quieran escucharnos seguiremos. No quiero una jubilación dorada, no, no quiero pensar en el ocaso.

–Jose: Hace 20 años no nos veíamos, vamos paso a paso, disco a disco.

–A pesar de su éxito, no tienen maneras ni exigencias de estrellas.

–David: No, solo pedimos que la cerveza esté fría.

–Lo de que el de Oviedo es el mejor público del mundo se lo dirán a todos.

–Jose: En Oviedo tenemos una conexión especial con el público. Siempre nos hemos encontrado muy a gusto. En el Campoamor actuamos hace mucho tiempo y nos dio una energía muy guapa.

–David: Oviedo, igual que Gijón, y lo mismo Avilés.

–Su paisana Rosalía se declara fan de "Estopa": el primer concierto al que fue, con sus padres, fue suyo, en el Palau. ¿Podría haber colaboración?

–Jose: Que la hayamos empujado de alguna manera a la musica es para alegrarse, sus fans nos lo agradecerán.

–David: Ella está muy loca, nosotros estamos muy locos, sería una colaboración muy loca, porque estamos como una cabra musicalmente.

–La industria musical ha cambiado mucho en estos años, en los gustos, los estilos y los canales de transmisión y el modo de consumo.

–David: Nosotros somos unos románticos. Se ha perdido el rollo de escucharte un disco de principio a fin. Nosotros los pensamos así: la uno tiene que ser la uno, la primera en la frente, luego en la segunda se baja un poquito, la tercera... No hacemos ‘fast food’ musical, lo nuestro es muy artesanal.

Estamos abiertos a otros estilos, a la bossa nova, al rock, al punk, a los sonidos latinos… Me encanta la cumbia, la bachata, la salsa, el Marc Anthony… Otra cosa es Bad Bunny, no hemos nacido escuchando a Bad Bunny y no lo entendemos. Y Bad Bany parte la pana. Nos ha pedido gente de discográficas que hagamos ese estilo de música, pero que no nos lo pidan, no, que lo haga él. Como si se lo piden a Mozart, ni Mozart ni "Estopa" van a hacer Bad Bunny, para eso está él. ¡Qué empeño en uniformar la música, que todo el mundo suene puto igual! Lo mejor es la diversidad.

–Jose: Los canales por los que se escuche nos da igual, pero pensamos en un disco entero, que te subas al coche y que te escuches el disco entero.

–El vinilo está de moda.

–David: Sí, y del vinilo, lo que más mola es la portada. Recuperamos el tema portadón. El rollo de la portada era una disciplina artística. Ahora te curras una portada y con el Spotify se ve una miniatura. Hay portadas de "La polla récords" o de "Siniestro total" que son obras de arte.

–¿Por donde sigue ahora la gira?

–Davi d:Mañana (por hoy) tocamos en Sant Feliu, luego en Almería… hasta octubre, el 11 de octubre por la noche tocamos en Zaragoza, la víspera del Pilar. Será el fin de gira, una gira muy larga.

–¿Cansados?

–David: Nooo. A mí nunca me ha gustado mucho trabajar, hacemos un concierto u dos a la semana, así no me canso. Si canto cuatro días seguidos se me estresa la voz, pero esto lo hago con la punta… de la gorra.