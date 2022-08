La Agencia Tributaria planea instalarse durante tres años en el pasaje de Palacio Valdés de Oviedo

Los asturianos dejarán de realizar sus trámites con la Agencia Tributaria en las instalaciones de la delegación especial de Alonso Quintanilla durante al menos tres años. Ese es el plazo que baraja el Ministerio de Hacienda para acometer, a partir de principios de 2023, la profunda rehabilitación de la delegación especial de la Agencia Tributaria, ubicada en el antiguo convento de Santa Clara, que obligará al ente estatal a reubicar a 300 funcionarios en cuatro locales cuyo alquiler esperan formalizar en los próximos días. En lo que respecta al contribuyente, la principal novedad es que Hacienda pretende trasladar el servicio de atención al público durante ese tiempo a los locales de la que fuera Oficina de Recaudación Municipal entre 2010 y 2016, en el pasaje de la calle Palacio Valdés.

El edificio de dos plantas y adaptado para minusválidos en el que se ubicó el servicio privatizado por el gobierno de Gabino de Lorenzo es la punta de lanza de una profunda reorganización provisional que prevé también el acondicionamiento de otros tres bloques de oficinas repartidos por la avenida de Santander, la calle San Francisco y la calle Fruela. Dichos cambios han sido comunicados a los propios trabajadores de manera oficiosa, si bien desde Hacienda sostienen que los alquileres todavía no están cerrados y por ello no descartan algún cambio de última hora si finalmente no hay acuerdo con los dueños de los locales.

La rehabilitación del antiguo convento de Santa Clara lleva coleando desde el año 2017, cuando el Ministerio solicitó la licencia de obra. Al tratarse de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2006, el permiso municipal se demoró hasta el año pasado. Fue entonces cuando Hacienda inició las gestiones para reubicar a la plantilla con la intención inicial de comenzar los trabajos en primavera. Ahora, el ministerio de María Jesús Montero tiene previsto sacar a licitación el proyecto el mes que viene, con vistas a iniciar los trabajos a comienzos de 2023, una vez que los locales temporales de la delegación especial estén acondicionados.

Poner al día el antiguo convento situado junto al teatro Campoamor supondrá una inversión millonaria. El Estado cifró el año pasado el presupuesto para los arreglos en 13,7 millones de euros, una cantidad que podría verse incrementada teniendo en cuenta las revisiones al alza que las administraciones están realizando en todos los proyectos a causa de la escalada de precios en los materiales y el constante aumento de la inflación.

Fuentes de Hacienda se limitan a señalar que el presupuesto definitivo se dará a conocer cuando se publique la licitación de los trabajos. No obstante, advierten de que el plazo de ejecución podría alargarse más allá de los tres años, llegando incluso a dar por hecho que la recepción de los trabajos podría demorarse más de 48 meses.

En lo que respecta a las cuatro sedes temporales en las que se dividirán los servicios actualmente concentrados en Alonso de Quintanilla, su adecuación no será sencilla. Si bien las oficinas del pasaje de Palacio Valdés son la opción preferencial para el traslado de la atención al público, el hecho de que se trate de unas oficinas "escondidas" al ser necesario atravesar un pasaje comercial, genera ciertas dudas al personal encargado de diseñar la reordenación, que también considera mejorables los sistemas de accesibilidad entre las dos plantas del local.

Los servicios restantes se instalarán en zonas que en su día tuvieron usos similares. Dos plantas del número 5 de la calle Fruela, en el que se encuentran las oficinas de la antigua Sogepsa albergarán a varias decenas de trabajadores. Otros se acomodarán durante las obras en el bloque de oficinas del número 15 de la calle San Francisco en el que estuvieron alojados previamente trabajadores de EDP durante la rehabilitación de su edificio de la Gesta. La cuarta sede, en el número 5 de la avenida de Santander, albergó en su día una clínica y se encuentra anexa al puente de Nicolás Soria, justo encima de un supermercado y que gusta por estar situada en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.