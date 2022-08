"Todos los técnicos de todos los servicios municipales que han participado en la contratación de artistas para San Mateo han certificado que se ajustan a la legalidad". La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, respondió a las acusaciones de Taboada sobre presuntas irregularidades por parte del equipo de gobierno municipal a la hora de contratar los conciertos de "Estopa", Leiva y "Love the 90" mediante la fórmula de un caché fijo más taquilla para las promotoras acusándola de "mentir" y "mostrar que su ignorancia va paralela a su tendencia a la insidia".

Díaz subraya que el formato utilizado por el Consistorio para estos tres espectáculos es habitual en las fiestas de muchos municipios, perfectamente legal y además posibilita la mejora sustancial del cartel de las celebraciones con un coste asequible. "Lo que hemos hecho este año es conseguir tres grandes conciertos al mejor precio posible", reivindicó, recordando que los propios artistas asumen el riesgo de no alcanzar su caché habitual al dejar buena parte del mismo pendiente del éxito en la venta de tickets. "Es una fórmula perfectamente legal y muy utilizada cuando se trata de grandes artistas con altos cachés", indicó, para afirmar que a Taboada "no le gustan estos conciertos y no quiere que los ovetenses puedan disfrutarlos".

Posición sectaria

Por su parte, el concejal de Somos Oviedo Rubén Rosón acusó este martes al gobierno local de tener "una posición sectaria" por prohibir a hosteleros y colectivos sociales que organicen actos festivos por su cuenta. "Se apropian d de unas fiestas que son de todos y todas", denuncia Rosón.