Hallan a un hombre de 47 años que llevaba días muerto en su piso de la Tenderina

Conmoción en el barrio de la Tenderina por la muerte de uno de sus vecinos, de 47 años, que fue encontrado sin vida en su domicilio por causas todavía desconocidas y que aparentemente llevaba varios días fallecido. Fue ayer por la mañana cuando un vecino del portal número 8 de la calle Darío de Regoyos dio aviso a los servicios de emergencia debido al fuerte olor que salía de una de las viviendas del primer piso. Agentes del cuerpo de Bomberos de Oviedo y de la Policía Nacional llegaron a los pocos minutos, accedieron a la vivienda y, en su interior, encontraron el cadáver sobre la cama.

Según el testimonio de algunos vecinos, se trata de un hombre que lleva toda la vida en el barrio, que hacía vida en el vecindario y que siempre había ocupado la casa en la que falleció, un primer piso en Darío de Regoyos. Allí vivió durante años junto a su madre, fallecida el pasado abril y que había pasado los meses anteriores en una residencia. Salvo ese periodo, madre e hijo siempre habían compartido la misma casa.

En el interior de la vivienda también se encontraban los dos perros del fallecido, que estaban en buenas condiciones, sin malestar aparente. Miembros del albergue de animales acudieron al edificio para hacerse cargo de las mascotas, que llevaron a sus instalaciones.

A lo largo de la mañana, responsables policiales y judiciales acudieron al lugar y procedieron al levantamiento del cadáver, poco después de las dos de la tarde. A esas horas, solo las ventanas abiertas del primer piso, para ventilar la estancia, mostraban una imagen distinta a la habitual. El fallecido tenía un hermano que vive en Zaragoza y que nada más conocer la noticia se desplazó a Oviedo.

El hombre trabajaba como pintor y era muy conocido en el barrio, pues había pasado en la Tenderina toda su vida. "Siempre se implicaba en los asuntos del vecindario y ayuda en todo lo que podía", cuentan vecinos que lo habían tratado.

Todavía no han trascendido las causas de la muerte, a la espera de lo que dictamine la autopsia, que también servirá para confirmar el tiempo que llevaba el hombre fallecido, aunque algunos vecinos aseguran que no le veían desde la semana pasada

"No damos crédito, está todo el barrio en shock, es un duro golpe", comentaba ayer una vecina, Lorena Mora, que vive en el edifico que se encuentra frente al del fallecido. Es presidenta de la asociación de vecinos del barrio y, al ver el revuelo policial, bajó a la calle, igual que hicieron otras muchas personas. "Es una desgracia que le pase algo así a alguien tan joven, no es justo", comentaba una de las vecinas, que participaba en un corrillo en la calle. "No me sale reaccionar todavía del impacto que tengo, era alguien con quien me cruzaba prácticamente a diario", añadía otra.

Con Lorena Mora coincidía cuando paseaba a sus perros. "Casi todos los días nos veíamos, solíamos hablar bastante, era muy buena gente y amable. Era del barrio de siempre y nos conocíamos desde que éramos pequeños", comentaba emocionada, sin dar crédito a lo sucedido.

Hacía días que no se encontraban pero no le había dado importancia. "El miércoles o el jueves creo que fue el último día que me encontré con él, me extrañó no verle estos días pero pensé que igual por ser verano no nos coincidían los horarios de sacar a los perros, o que estaba pasando unos días fuera". Otra opción que barajó es que por su profesión de pintor le hubiese tocado trabajar fuera. "Lo que no se me había pasado por la cabeza en ningún momento es este desenlace, me da mucha pena y tengo muy mal cuerpo desde que me enteré", asegura.