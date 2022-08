El teatro Filarmónica de Oviedo se convierte en uno de los escenarios principales en la celebración de las fiestas de San Mateo. A la programación musical se suma una teatral que pretende entretener al público de todas las edades desde el 9 al 21 de septiembre, coincidiendo con el calendario de conciertos.

Estas son las obras de las que los espectadores podrán disfrutar este San Mateo:

Viernes 9. Un Oscar para Óscar

La obra dará comienzo a las 20:00 horas y tiene una duración de 90 minutos. Las entradas, aun disponibles, oscilan entre los 20 y los 25 euros.

Estamos en la ciudad de Los Ángeles, el día que se celebra la ceremonia de los Premios de la Academia, los Oscar; concretamente, en un modesto motel a las afueras de la ciudad, en la habitación que servirá de escenario único, y donde a través de una cristalera se ve, a lo lejos, el gigantesco cartel de Hollywood. Aquí llegan Óscar Manzano, un joven director cuyo cortometraje ha sido nominado a los premios, acompañado, ni siquiera él sabe muy bien por qué, por el ministro de Cultura Guillermo Barrientos, y la ministra de Hacienda Irene Navarro. Entre continuos rifirrafes de los dos políticos, que no se soportan, y a pocas horas de empezar la ceremonia, se presenta en la habitación de Óscar la joven Pauline, una “escort girl”, contratada a escondidas por Guillermo para que finja ser la novia de Óscar durante la gala y la alfombra roja...

Sábado 10. La Curva de la Felicidad

La obra tiene dos pases horarios: a las 19:00 horas y a las 21:00. Tiene una duración de 90 minutos. Las entradas, aun disponibles, oscilan entre los 20 y los 22 euros.

Quino, el protagonista, de 50 años, interpretado con humor y ternura por Gabino Diego, guionista de por su mujer: “por gordo y por calvo”, asegura que le dijo su mujer al irse. Hasta la fecha ha vivido en un piso amplio del centro de la ciudad, pero su mujer ha abandonado la vivienda familiar televisión, víctima del trabajo inestable y en plena crisis de los cincuenta, es abandonado y espera que Quino la venda para recibir la mitad de su precio. La venta del piso le provoca una enorme angustia de carácter estresante porque, entre otras cosas, significa la pérdida definitiva de CARMEN... Y él querría volver con ella por inseguridad, costumbre y dependencia psíquica.

Forzado y presionado por su mujer a vender el piso, intenta, en continua contradicción, por todos los medios que no se lo compren, pero su personalidad frágil, insegura, indecisa y sin voluntad le lleva a firmar documentos de compromiso de venta a cada uno de los tres personajes: Javier, Manuel y Fer, tipos muy distintos de hombres, que irán apareciendo en escena, con lo que se irán creando una serie de conflictos en cadena y vueltas de giro con final sorpresa que nos mostrarán ,en clave de comedia, una reflexión sobre cómo ven y cómo llevan las relaciones con las mujeres unos tipos de cuarenta...

Domingo 11. Mercado de Amores

La obra tiene dos pases horarios: a las 19:00 horas y a las 21:00. Tiene una duración de 90 minutos. Las entradas, aun disponibles, oscilan entre los 20 y los 22 euros.

Mercado de amores, está protagonizada por Pablo Carbonell, que interpreta a Pánfilo ‘el mercader más rico de Roma’. Pánfilo se encapricha de la esclava de su hija Erotía, que en realidad es un esclavo, desencadenando un sinfín de situaciones que harán llorar de risa al público.

Lunes 12. Un secreto a voces

Dará comienzo a las 20:00 horas y tiene una duración de 90 minutos. Las entradas, aun disponibles, tienen un precio de entre 20 y 25 euros.

El secreto. Guardar un secreto. He ahí la cuestión. Guardar un secreto no es cualquier cosa. Requiere de alguna que otra cualidad. Autocontrol, fidelidad, frialdad, templanza…parece fácil. Sin embargo…seguramente, usted, que está leyendo esta sinopsis en este momento…sí, sí, usted…se ha visto más de una vez incapacitado a la hora de guardar un secreto. Aquello que parecía una tarea de lo más sencilla le ha hecho fracasar como persona. Ante la tentación de tener un pequeño tesoro en su haber a modo de información, ha tenido la necesidad imperiosa de contarlo al primer ser humano que se le ha cruzado en su camino. Lo peor es que todo esto conlleva daños colaterales. El más importante, transformar la historia de inicio según el secreto vaya pasando de boca en boca de tal manera que al final sea irreconocible. En esta historia que están a punto de ver, se va a producir dos errores: no saber guardar un secreto y lo que es peor, no saberlo informar. Vivimos en la era de la información. Tenemos que saber filtrar todo aquello que nos llega. Contrastar. En muchos casos nada es lo que parece y aquello que en un principio tenía un sentido informativo se convierte en un fake. Ahora se dice así, fake. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Ahora disfruten de la obra y si no les gusta, por favor, no se lo digan a nadie. Guarden el secreto.

Martes 13. Un secreto a voces

Aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir al encuentro el lunes, podrán hacerlo el martes en el mismo horario.

Miércoles 14. Niue, under The coconuts

Hay dos pases para esta cita: a las 19:00 y a las 21:30 horas. Tiene una duración de 70 minutos y el precio oscila entre los 18 y los 20 euros.

"La vida es un naufragio, pero no olvidemos cantar en los botes salvavidas".

Lo dijo Voltaire y lo suscribimos este grupo de cómicos que vamos envejeciendo a la deriva, haciendo reverencias al ingenio y la coña existencial de maestros tan dispares como Ionesco, Tip y Coll, Samuel Beckett o los Monty Python. Sí, surrealismo sanador para sobrellevar una vida rara que, día a día, nos pasa por encima con sus fiascos, sus señuelos y la inquietante posverdad que marca, sin piedad, el rumbo de nuestra realidad virtual. Y aquí seguimos fracasando a diario, de naufragio en naufragio, incomunicados entre tanta tecnología de la comunicación, pero deseando verles a ustedes ahí, en el horizonte, mostrarles nuestra isla y contagiarles nuestro disparatado humor. Dos actores ( Alberto Rodríguez y Carlos Mesa), mucha isla y una pasión de la mano de Maxi Rodríguez. ¡Acudan al rescate, por favor!

Jueves 15. Black Friday

Dará comienzo a las 20:00 horas y tiene una duración de 65 minutos. Las entradas, aun disponibles, tienen un precio de 10 euros.

En esta comedia de tintes absurdos , en un contexto que bien podría ser la actual pandemia, tres personajes, entrada la treintena, coinciden en el salón de un piso de periferia el viernes posterior a Acción de Gracias. La historia, donde nada ocurre por casualidad, va evidenciando la muestra de sus limitaciones y frustraciones en debate con sus propios sueños. En una búsqueda de respuestas ante una realidad que sin quererlo, comparten, cada uno de ellos va desnudando su yo más sincero, aprovechando la ocasión para cuestionar y hacer una crítica mordaz de muchos de los estereotipos y planteamientos sociales del sistema actual con sus luces y sombras….

Viernes 16. El Aguafiestas

La obra tiene una duración de 80 minutos y dará comienzo a las 20:00 horas. Las entradas, aun disponibles, oscilan entre los 22 y los 24 euros.

Sergei (Josema Yuste) es un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel, para poder cumplir con su rifle desde la ventana, uno de sus “encargos”. Pero su tarea se verá constantemente interrumpida por Ramón (Santiago Urrialde), el huésped de la habitación contigua. Un hombre muy, pero que muy pesado, que pretende suicidarse después de que su mujer le ha abandonado. El AGUAFIESTAS es una comedia para reír por dentro y, después, reír hacia fuera. Es una comedia para que el espectador la vaya cocinando y digiriendo casi a la vez. ¿En qué peldaño situarías la amistad en la escalera de tu vida? ¿Estarías dispuesto a brindar tu amistad a cambio de nada?

Sábado 17. El Aguafiestas

Para los que no pudieron acudir a disfrutar de la obra el viernes lo podrán hacer el sábado en dos pases horarios distintos: a las 19:00 y a las 21:30 horas. Las entradas, aun disponibles, oscilan entre los 22 y los 24 euros.

Domingo 18. Porno (La Roca Producciones)

La obra tiene una duración de 75 minutos y tiene dos pases horarios: a las 19:00 y a las 21:30 horas. Las entradas, aun disponibles, oscilan entre los 18 y los 20 euros.

En plenas fiestas navideñas, un tipo descubre un vídeo de su cuñado en una página erótica. Este hecho condiciona la convivencia y las relaciones en el seno familiar. Comedia trasgresora galardonada con el premio Oh! a mejor autoría en 2021. Escrita y dirigida por Maxi Rodríguez cuenta con un elenco de lujo: Anacelia Álvarez, Sandro Cordero, Cristina Lorenzo y Roca Suárez.

Martes 20. Entre copas (Ados Teatroa)

La obra tiene dos pases horarios: a las 19:00 y a las 21:30 horas. Tiene una duración de 75 minutos. Las entradas, aun disponibles, tienen un precio que oscila entre los 20 y los 22 euros.

¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos y te das cuenta de que nadie volverá a tutearte? Miguel y Andrés, amigos de toda la vida, se enfrentan a esa pregunta cada uno a su manera. Miguel, divorciado deprimido, escritor frustrado y apasionado del vino, es un pesimista. Andrés, un actor fracasado que está a punto de casarse, un seductor.

Ambos deciden realizar un viaje como despedida de soltero para Andrés y arrastran sus inseguridades de copa en copa, intentando encontrar algo que les permita escapar de la mediocridad y sentirse vivos. Hasta que se encuentran con Amaia y Terra, dos entendidas en la elaboración del vino que trabajan en bodegas de la zona. Estas dos mujeres independientes, emprendedoras y temperamentales introducen un elemento de desequilibrio, una sacudida vital que les exigirá madurar y decidir con qué perspectiva van a afrontar la segunda mitad de su vida.

Miércoles 21. Entre copas (Ados Teatroa)

La programación tocará su fin de nuevo con Entre Copas, con dos pases: 19:00 y 21:30 horas.