Un "Eclypse" fascina a Oviedo

Con la apertura al público del recinto de la antigua Fábrica de Armas de La Vega arrancó ayer el Link Festival, la última gran cita lúdica y cultural del verano en Oviedo, dedicada en esta ocasión a las nuevas tecnologías aplicadas al ocio y al arte de vanguardia. El certamen, que ya va por su tercera edición y que está organizado por la Fundación Municipal de Cultura con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA, solo abrió ayer tres horas, por la noche, para dar entrada a los primeros espectadores de "Eclypse", una colosal instalación que el artista conceptual español SpY ha creado expresamente para una de las naves, antes usadas como almacén, del complejo fabril de La Vega, y que fascinó al público que a la hora de la apertura ya llevaba un buen rato haciendo cola.

"Eclypse", que se presenta por primera vez en Oviedo, podrá visitarse durante todo el fin de semana del Link. Su autor, SpY, ocultaba ayer su identidad confundido entre el público. El pasado mes de febrero visitó por primera vez La Vega, para conocer el espacio en el que instalaría su obra. Uno de los primeros en juzgar el resultado de la instalación por sí mismo fue el concejal y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, José Luis Costilla, que se acercó hasta el recinto para la apertura del festival. "Arranca la mayor cita con el ocio tecnológico y la realidad virtual en Oviedo, el broche final a un gran verano cultural, con estrenos mundiales de actividades inéditas", destacó, para añadir después que "la tercera edición del Link convierte a Oviedo este fin de semana en un laboratorio de ocio tecnológico y de innovación que todo el mundo debería conocer".

"Eclypse" ocupa todo el espacio de una de las naves que se usaban como almacén cuando la Fábrica de Armas estaba en funcionamiento. Está formada por veinte discos negros que cuelgan del techo, en continuo movimiento, y de una impactante retroiluminación con luz roja. Todo ello, en la oscuridad de la noche, transporta al espectador a un espacio que evoca un universo extraño. El diseño sonoro que la acompaña refuerza esa impresión de rareza, con la producción que "Komatssu", una marca del artista asturiano Héctor Sandoval, ha creado expresamente para la instalación, concebida como una escultura cinética. Por el día, cuando también se puede visitar, su aspecto es distinto, como se podrá apreciar en el día de hoy.

Durante este último fin de semana de agosto Oviedo se ha propuesto ser el gran centro norteño del ocio y el arte 3.0. Con 14 actividades programadas, empezando por el estreno mundial de "Eclypses", el Link, de cuya dirección artística se ha hecho cargo José Castellano, ofrece un representativo muestrario de la aplicación de la tecnología en las disciplinas creativas y en el ocio.

Hoy, a las 23.00 horas, el músico sueco Jay-Jay Johanson, una de las referencias internacionales de la música electrónica contemporánea, ofrecerá su primer concierto en Oviedo. En 2013 dio uno en Gijón y desde entonces no había regresado a Asturias.

El Link continuará durante todo ese fin de semana, mañana, a partir de las 23.00 horas, con los conciertos del grupo punk "Viuda", de Gijón; de los canadienses "Metz", una banda canadiense con fama de intensa, y de los madrileños "VVV[Trippin’you]".

Habrá, además, durante estos tres días de festival varias producciones de realidad virtual a disposición del público, que podrá acceder al complejo de La Vega gratuitamente. Algunas de esas piezas de arte 3.0 han sido premiadas en certámenes internacionales. Es el caso de "Goliath: playing with reality", ganadora del Gran Premio del Jurado a la mejor obra inmersiva de realidad virtual en el 78.º Festival de Venecia y que tiene a la oscarizada Tilda Swinton como narradora. También se pueden ver "Emergence", estrenada en Sundance; "On the morning you wake (to de end of the world)", que toma como punto de partida argumental el SMS que en 2018 recibieron los habitantes de Hawai alertando, por error, de un ataque inminente; "Anandala", una instalación abstracta y virtual que recrea un vuelo entre criaturas que se transforman ante los ojos del espectador, y "Manifest 99", que transcurre en un misterioso tren habitado por unos cuervos.

Se proyectan también dos películas, en formato VR Cinema: "Ghost in the shell", de Hiroaki Higashi, que transcurre en un universo distópico y que recrea el clásico del cyberpunk de los años 90, y "Your spiritual temple sucks" de John Hsu, y en el apartado de realidad aumentada están programadas "Faune", a modo de diez pósters que cobran vida con una aplicación, y "Acqua Alta. Crossing the mirror", un libro pop-up que se lee con una tablet.