"En tenis te acostumbras a vivir con la derrota y eso te forma como persona"

El barcelonés Pedro Hernández fue comentarista de Tenis en TVE de 1982 a 1994, de la Cadena Ser de 1982 1991y redactor especializado para varios diarios nacionales. En la actualidad es el responsable del Archivo Histórico y del 125 Aniversario del Real Club de Tenis Barcelona. También fue delegado de los equipos españoles de Copa Davis, Copa Federación y la selección española en los Juegos Olímpicos.

La cesión de los recuerdos que conserva de su gran amigo, Manolo Santana, ha permitido realizar la exposición y el homenaje al tenista español en el Club de Tenis de Oviedo.

–¿Cómo surge esta exposición?

–Conocía el club de tenis porque había venido como delegado del equipo español de Copa Davis cuando jugaron en Oviedo. Les plantee hacer un homenaje a Manolo Santana debido a su reciente muerte (falleció el pasado diciembre). Él había jugado aquí, perdió una final, pero ganó una vez en dobles. Además, le gustaba venir a este torneo porque forma parte de un circuito que se juega solo en el cantábrico. Fue un poco improvisado, pero creemos que es el momento oportuno.

–Este año se celebra la 87.ª edición del torneo.

–La Riesco Cup (antigua Copa Masaveu) forma parte del tenis, como deporte profesional y como escuela de la vida. Para mí el tenis es muy especial porque es un deporte en el que cada semana pierdes, algo que en los deportes de equipo no pasa, en ellos un día ganas y otro pierdes, pero en el tenis solo gana una persona. Te tienes que acostumbrar a vivir con la derrota y eso te forma mucho como persona, por eso digo que también es una escuela de la vida, la mayoría de los jugadores son jóvenes promesas que tienen ansias de ganar y juegan con el corazón más que con la cabeza. Es una plataforma que les sirve de test para que midan si pueden llegar a ser profesionales, aunque para ello haya muchas cosas que tienen que conjugarse como tener un buen equipo, cabeza, entrenamientos…

–¿Tiene alguna anécdota con Manolo Santana?

–Afortunadamente muchas. En Londres recuerdo que cuando había jugado me dice "por la noche me vienes a buscar y vamos a cenar". Me llevó por unos callejones que pensaba que iba a salir Jack el Destripador. Llegamos a una puerta metálica en la que toca, se abre una mirilla y después una puerta a un sitio que era absolutamente de gala, cené con Mick Jagger, entre otros. Ese era Manolo, un tío que te abría todas las puertas. En el terreno de juego era un campeón y fuera de él como un imán, todos querían estar a su lado.