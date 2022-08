Un diseño "para todos los ovetenses": así es el cartel de las fiestas de San Mateo

La Catedral, el Ayuntamiento y San Isidoro, La Vega, la concha del peregrino, un Campoamor al que le han salido brazos, los ángeles de la cruz, el Edificio Histórico de la Universidad, el Paraguas, les paxarines, un haiga, La Regenta, Williams B. Arrensberg, Rufo y, en el centro de todo, San Mateo leyendo un libro. Mario Cervero ha reunido todos estos elementos, y algunos más, en el cartel para las fiestas de San Mateo, un espectacular diseño encargado por la que pronto poblará las calles de la ciudad y al que LA NUEVA ESPAÑA ha tenido acceso.

Cervero, nacido en Oviedo en 1963, es un artista multidisciplinar con una amplia trayectoria y un estilo reconocible, que destila también su diseño para esta edición de las fiestas. "Es una visión muy personalizada de Oviedo, de su zona Antigua", señala Cervero, que reconoce que a la hora de afrontar el diseño del cartel le dio "muchas vueltas", porque es consciente de la exigencia del encargo. "Cuando la Concejalía de Festejos me pidió que hiciera el cartel de las fiestas fue una ilusión muy grande, estaba muy contento, pero pronto entendí que, además de un orgullo, era también una gran responsabilidad. Así que estuve dos o tres semanas comiéndome mucho la cabeza hasta que lo enfoqué", explica el diseñador.

La composición del cartel comenzó con un elemento nuclear: San Mateo acostado, leyendo un libro. "Tenía muchas opciones, no me decidía. Quería alguna cosa que concretase un poco todo lo que es Oviedo, y al final me decanté por esa imagen de San Mateo con un libro, desde la que fui construyendo esa visión personal de Oviedo", explica Mario Cervero.

Comenzó entonces a añadir a la composición diferentes iconos de la ciudad, todos ellos filtrados por su estilo particular, pero ciertamente identificables. "Trabajé los elementos por separado y luego los fui integrando en la composición, era un poco como un puzzle pero siempre con la idea de que todo tuviera una unidad, que saliese un conjunto guapo", explica el artista, que invita a los ovetenses a tratar de identificar, dentro de la composición, cada uno de los iconos representados. "Quiero que la gente se involucre un poco y que juegue a descubrir cada uno de los elementos que componen la imagen. Que el cartel permita hacer una lectura un poco más profunda estableciendo esa conexión con iconos de la ciudad". Los distintos elementos, además, pueden funcionar como dibujos exentos, fuera del conjunto, para ser reproducidos en distintos formatos cara a la promoción de las fiestas.

El toque final del cartel, ese azul flúor del fondo, fue una sugerencia de Fernando Rico, el diseñador con el que trabajó Cervero. "Él me dio la idea de vincularlo a los carteles típicos de fiestas, con esos colores un poco fosforitos. Me decanté por un azul por ser un color muy vinculado a Oviedo, pero con esta variación de darle un tono más llamativo, que llame la atención de la gente", explica.

La elección encaja con su objetivo principal a la hora de diseñar el cartel, tratando de evitar las controversias que, otros años, han empañado la elección del principal reclamo de las fiestas de San Mateo: "Quería hacer algo para todos los ovetenses, y que fuese además algo alegre, una imagen festiva".