Oviedo y Bochum, dos hermanas muy diferentes

"Yo no sabía que aquí llovía tanto", sostiene Corina Pínkawa, una estudiante alemana de Psicología económica que forma parte de los veinte estudiantes de Bochum que están mejorando su español con el curso "Tándem" de la Universidad de Oviedo en cooperación con la Universidad de Bochum que se está llevando acabo en el campus del Milán hasta el 7 de septiembre. Esta experiencia no solo les ayuda mejorar su nivel de español, sino que también les permite conocer más a fondo Oviedo y su cultura, que no tienen nada que ver con la ciudad de la cuenca del Ruhr.

En este programa los estudiantes trabajan por parejas, un español y alemán que mejoran ambos idiomas juntos, guiados por tres docentes, Christina Jurcic, de la Universidad de Oviedo, y Lidia Santiso y Beatriz Friedel de la Universidad de Bochum. "Los estudiantes de aquí no tienen que pagar nada por este curso y los que viajan hasta aquí tiene un beca", explica Jurcic. Este programa nació en 1984 del hermanamientos de las ciudades de Bochum y Oviedo. "En un marco de cooperación entre ambas ciudades se creó este programa entre las universidades para que los estudiantes de Bochum aprendan español y los de Oviedo alemán", relata Santiso.

En él puede participar cualquier estudiante de ambas universidades independientemente de que esté estudiando, "pueden ser estudiantes de cualquier grado, máster o que ya estén haciendo el doctorado", afirma Jurcic. Eso sí deberán tener un poco de nivel en el idioma. En esta ocasión tanto los alumnos como las docentes lamentan la falta de españoles en el programa, y animan a que se apunten más estudiantes de la Universidad de Oviedo, incluso si ya se ha pasado el plazo.

Pese a la escasa presencia de estudiantes españoles, los veinte universitarios alemanes que se han desplazado hasta Asturias están disfrutando de la experiencia y se muestran muy sorprendidos por las grandes diferencias entre su ciudad de origen y Oviedo. "Lo único que tienen en común es el tiempo. Bueno incluso ahora en Alemania hace mejor tiempo que aquí", cuenta entre risas Daniel Meller, otro estudiante alemán que estudia Historia y Español. Aún así le parece "una ciudad muy bonita, especialmente las montañas que la rodean. Además la gente aquí es encantadora", de hecho esta es la segunda vez que Meller participa en este programa, pues ya había venido en el año 2019. "Mi sitio favorito de la ciudad es la plaza del paraguas. Antes era gascona pero ahora ya es muy turística", señala Meller. Para su compañera Webke Ulrichköljer, que estudia Ciencias sociales, su sitio favorito de la ciudad es "la calle de Cimadevilla que une la plaza de la Constitución con la Catedral. Me gusta mucho la atmósfera que se respira allí".

Sin embargo para Meller su ciudad es "feísima. Es muy industrial", y Ulrichköljer añade que "no tiene ni centro histórico", ya que "fue bombardeada (en la Segunda Guerra Mundial) y después construyeron unas viviendas horrorosas", explica Meller. Eso sí "Bochum no es un buen ejemplo de ciudad industrial alemana. Hay muchas otras verdaderamente bonitas", recalca Pínkawa. "Yo había oído que Oviedo era una ciudad industrial, pero no veo nada de industria aquí", dice Ulrichköljer, algo que también confirma Meller: "Lo había escuhado de Oviedo y más de Asturias, pero aquí no se ve como allí. En Bochum se celebra mucho la cultura industrial, aunque ahora ya no tiene tanta: se rememora su pasado".

"Yo había leído que esta es la ciudad más limpia de España y efectivamente, se ve todo muy limpio", señaló Leo Thomann, estudiante de lenguas inglesa y española. "Me sorprendió mucho que limpiasen las calles cada día", remarcó Pínkawa. Algo que también le gustó mucho fue la comida: "a mí me gustan mucho los sabores fuertes, y la gastronomía asturiana los tiene". Meller probó el cachopo y asegura que "es un ‘cordon bleu’ francés al que le habéis puesto un pimiento. Yo no quiero ofender a nadie pero lo habéis copiado". Para Thomann y Ulrichköljer las opciones son más limitadas, pues no comen carne y Oviedo cuenta con "muy poca oferta vegetariana", aseguran. Aunque Ulrichköljer pudo probar los carbayones y su veredicto es más que positivo: "me encantan".