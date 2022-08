La Vega, una puerta abierta a otros mundos

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se acercó ayer al mediodía hasta La Vega para visitar el Link Festival, dedicado a la creación y el ocio tecnológico y que organiza la Fundación Municipal de Cultura con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. "Creo que tiene mucho atractivo, va a pasar mucha gente por la Fábrica de La Vega, que la gente lo disfrute, que se anime a venir a Oviedo...", comentó antes de emprender el recorrido por el interior de la nave que ocupan las producciones de Realidad Virtual, Aumentada y el VR Cinema.

Canteli delegó en el concejal y presidente de la Fundación de Cultura, José Luis Costillas, las referencias al Link y se ofreció a contestar sobre otras cuestiones de actualidad. La primera, inevitablemente, se refería a los planes urbanísticos para el solar de la antigua Fábrica. Tras la firma del convenio con Defensa y el Principado el pasado 22 de julio, el Alcalde confía en tener el documento definitivo en breve y que "a primeros de año sea una realidad".

La visita del Alcalde, que acudió junto a concejales de todos los grupos municipales salvo Vox, no estuvo exenta de polémica. Nacho Fernández del Páramo, de Somos, se presentó con una pancarta en la que se leía: "Especuladores sacad vuestras manos del patrimonio de Oviedo", que desplegó cuando Canteli iba a comparecer ante los medios de comunicación, a lo que el regidor reaccionó amenazando con no hacer declaraciones y recriminando al edil de la oposición.

"Los que contestan (la operación de La Vega) son una gran minoría, me parece que un 18 por ciento, así que como Alcalde tengo que estar satisfecho y contento. Dos partidos, los más importantes de Oviedo, apoyan la operación. Cualquier comentario sobra. Pasamos del abandono total a una situación de avance, para que Oviedo pueda hacer grandes cosas en La Vega, y Defensa rentabilice estos terrenos, y el Principado ponga su granito de arena, para traer grandes industrias y que venga empleo", manifestó el Alcalde.

De vuelta al Link, el concejal José Luis Costillas insistió en "el lujo" que supone para la ciudad contar durante este fin de semana con toda su oferta tecnológica, musical y artística, y con una instalación inédita y creada expresamente para La Vega, como es "Eclypse", del artista urbano SpY.

Cristina de Silva y Nacho de la Vega, que constituyen el colectivo "Datatrón", son los comisarios y responsables de Realidad Virtual del Link. "Todo se resume en el concepto de realidades mixtas, de realidades extendidas. Son nuevas capas de realidad que se van implementando en el día a día y la realidad cotidiana. Esto es algo que avanza muy rápido y después de la pandemia tuvo una aceleración brutal. Nos gusta acercárselo al público con una buena producción y una buena mediación, para que entiendan bien que cuando se ponen las gafas se meten en un universo nuevo", explicó De la Vega.

Muchas de las producciones que se presentan en el Link han pasado y han sido premiadas en certámenes internacionales. "Goliath: playing with reality" es una de ellas, ganadora del Gran Premio del Jurado a la mejor obra inmersiva de realidad virtual en el 78.º Festival de Venecia.

El Link se acerca a las nuevas tecnologías y a estas nuevas realidades, añadió Cristina de Silva, con un planteamiento artístico. Esas herramientas dan pie a creaciones muy diversas. "La Realidad Virtual tiene la capacidad de reproducir cosas que ya no vamos a poder vivir, no se trata de imaginarlas sino de vivirlas desde dentro. Para los artistas se abre un universo", comentó su compañero, "y va más allá del entretenimiento".

En el Link hay piezas con carácter documental, como "On the morning you wake (to the end of the world)"; otras, como "Goliath", ayudan a entender la enfermedad mental; hay piezas que permiten dar rienda suelta sin límites a la imaginación, como "Anandala".

"Buscamos que esto sea una puerta y que la gente pueda acceder a ese proceso de digitalización de la sociedad de una manera amable, que lo pueda disfrutar en un entorno como esto", indicó De Silva. "Mucha gente descubre esto aquí y nosotros lo comparamos con la primera proyección de los hermanos Lumière, esto es un nuevo paradigma y una nueva narrativa", agregó Nacho de la Vega.

Las dos producciones de Realidad Aumentada del Link son obra de un colectivo francés, con formación en artes escénicas. "Acqua Alta. Crossing the mirror" está concebido como un pop-up, un libro que cobra vida cuando se observa a través de la pantalla de una tablet, y "Fauna" hace saltar de los pósters colgados por las paredes y en el exterior del recinto a unos simpáticos personajes.