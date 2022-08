Canteli reivindica su gestión ante el "frente del no": "Lo que hacemos ya da sus frutos"

En el artículo, que se reproduce en esta misma página, Canteli se apoya en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) –que constatan que Oviedo recibió en julio 51.793 viajeros, un 12,91% más que en 2019, el año previo a la pandemia– y en los del IV Barómetro de Satisfacción de Servicios Urbanos –que sitúan a Oviedo como la ciudad española en la que sus habitantes muestran un mayor índice de satisfacción en relación a los servicios urbanos de los que disfrutan, con una media de un 81%– para reivindicar el desempeño de su equipo. "Todos los datos que nos llegan parecen consolidar un cambio de rumbo en Oviedo que afianza sus posibilidades de progreso y de futuro", sostiene el regidor, que incide en que si bien "queda mucho por hacer", lo que se está haciendo "da ya sus frutos".

En relación a los servicios urbanos, Canteli remarca el crecimiento que ha registrado Oviedo en el barómetro desde que, tres años atrás, se aupó a la alcaldía. En 2019, recuerda el regidor, el índice de satisfacción apenas alcanzaba el 46%. "No lo puedo ocultar, me produce una gran satisfacción porque, como parece evidente con estos datos, algo estaremos haciendo bien desde el equipo de gobierno que presido", señala el regidor.

En relación al auge del turismo, el alcalde de Oviedo remarca que los datos de julio "vuelven a constatar que Oviedo es un destino de referencia en el norte de España sólo por detrás de Bilbao, Santiago y San Sebastián", y de nuevo apunta a 2019, un año que comenzó con el tripartito PSOE-Somos-IU al frente de la corporación, para destacar el crecimiento registrado, que en este caso se sustanció, comparando el mes de julio de ambos años, en un 12,91% de incremento en el número de visitantes, y en un 10,65% en el de pernoctaciones.

Canteli argumenta que las acciones del Ayuntamiento de Oviedo han sido fundamentales para explicar este auge del turismo: "Este crecimiento no surge de la nada: es la consecuencia de una excelente estrategia de promoción realizada por el gobierno que presido, que ha abierto nuevos horizontes de proyección a nuestra ciudad en el competitivo mercado turístico nacional e internacional". Canteli ejemplifica estas acciones con el éxito de la campaña de promoción "Oviedo, origen del Camino".

"Estos datos –y hay muchos más– demuestran que algo estamos haciendo bien en Oviedo, y constatarlo con el respaldo de la ciudadanía constituye un aporte de fuerza para combatir a ese ‘frente del no’ que sólo sabe oponerse a todo lo que se quiere plantear para modernizar y fortalecer Oviedo", sostiene Alfredo Canteli, que se muestra convencido de que "hay una gran mayoría de ovetenses que quieren que su ciudad continúe creciendo, mejorando y fortaleciendo sus recursos para conseguir actividad económica y mejor calidad de vida".

Algo estaremos haciendo bien

Alfredo Canteli

Alcalde de Oviedo





Estamos a pocos días de empezar un nuevo curso, con ese final del verano que tradicionalmente protagonizan las Fiestas de San Mateo, y todos los datos que nos llegan parecen consolidar un cambio de rumbo en Oviedo que afianza sus posibilidades de progreso y de futuro. En los últimos días hemos recibido dos de esos análisis de referencia que sirven para entender cuál es la situación de nuestra ciudad en cuestiones relevantes para su actividad económica y calidad de vida. El primero ha sido el IV Barómetro de Satisfacción de Servicios Urbanos –un estudio que analiza las 30 más principales ciudades de España–, que constata, tal y como han destacado los medios de comunicación asturianos, que los ovetenses somos los más satisfechos con los servicios urbanos que tenemos. Es decir, que Oviedo es la primera ciudad de España en la valoración que sus vecinos hacen de sus servicios urbanos: el 81% de los habitantes de Oviedo valoramos muy bien todos los servicios municipales que convierten a esta capital en una gran ciudad para vivir y en una auténtica referencia en calidad de vida. Los servicios de limpieza, de agua, parques y jardines, transporte público… Todos los principales servicios urbanos analizados reciben una alta valoración de los ovetenses y ello, no lo puedo ocultar, me produce una gran satisfacción porque, como parece evidente con estos datos, algo estaremos haciendo bien desde el equipo de gobierno que presido. Y es que este resultado constatado ahora por el IV Barómetro casi duplica los porcentajes de ovetenses satisfechos con sus servicios urbanos registrados en el III estudio realizado en 2019: un 81% ahora frente a un 46% en 2019. Queda claro, pues, que en estos tres años de gobierno hemos mejorado mucho los servicios a juicio de los ovetenses. La segunda buena noticia que recibimos esta semana corresponde a los datos turísticos del mes de julio que vuelven a constatar que Oviedo es un destino de referencia en el norte de España sólo por detrás de Bilbao, Santiago y San Sebastián. Con respecto a 2019, último año antes de la pandemia, el número de viajeros en julio se ha incrementado un 12,91% y las pernoctaciones un 10,65%, una tendencia que se mantiene en los valores acumulados de los 7 primeros meses del año. Todo ello demuestra que Oviedo se ha convertido, también, en el motor turístico de Asturias. Y este crecimiento no surge de la nada: es la consecuencia de una excelente estrategia de promoción realizada por el gobierno que presido, que ha abierto nuevos horizontes de proyección a nuestra ciudad en el competitivo mercado turístico nacional e internacional. Y buen ejemplo de ello ha sido poner en valor, como hemos hecho, nuestra posición histórica como origen del Camino de Santiago; una realidad que estaba ahí y que nunca hasta ahora se ha reivindicado para situar a nuestra ciudad como protagonista de esta ruta. Estos datos –y hay muchos más– demuestran que algo estamos haciendo bien en Oviedo, y constatarlo con el respaldo de la ciudadanía constituye un aporte de fuerza para combatir a ese «frente del no» que sólo sabe oponerse a todo lo que se quiere plantear para modernizar y fortalecer Oviedo y que trata permanentemente de imponer una visión pesimista y gris que es muy fácil comprobar que no se corresponde con la realidad de una ciudad que es muy valorada por sus vecinos y por quienes la visitan. Queda mucho por hacer, pero lo que se está haciendo da ya sus frutos. Sin duda saldrán los agoreros habituales para tratar de convencernos de que estos datos reales no afectan a su visión trágica de Oviedo, pero es palmario que hay una gran mayoría de ovetenses que quieren que su ciudad continúe creciendo, mejorando y fortaleciendo sus recursos para conseguir actividad económica y mejor calidad de vida. Unos hacen política con las pancartas y las viejas soflamas tradicionales de la izquierda marginal y otros la hacemos trabajando para hacer realidad todos los grandes proyectos pendientes de Oviedo y cumpliendo el compromiso que tenemos con la ciudadanía ovetense.