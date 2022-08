Link, un festival de película

El Link Festival, que se desarrolla este fin de semana en la Fábrica de Armas de La Vega, está siendo "algo como de película", según declaran los asistentes. La iniciativa que organiza la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA, se ha revelado como un plan idóneo para todo tipo de públicos y, como explica Cristina de Silva, comisaria del festival junto a Nacho de la Vega, "un plan absolutamente intergeneracional: vienen desde familias con chavales pequeños, hasta personas muy mayores". Un festival de película para todos los públicos.

De Silva entierra mitos: "a veces parece que cuesta mucho acercar estas nuevas tecnologías a según que segmento de edad, pero, como se puede apreciar en este festival, con eventos de estas características lo estamos consiguiendo. Nuestra intención es acercar, estos nuevos lenguajes artísticos, estas nuevas creaciones, al público, pero al público en general. Lo vemos como una manera de aportar al proceso de digitalización en el que nos vemos envueltos".

La respuesta del público es entusiasta. "Yo nunca había utilizado gafas de realidad virtual y me parece un mundo por descubrir. Me llama muchísimo la atención que podamos ver otra realidad, que parezca tan de verdad, pero que realmente no lo sea", sostiene Irene Rodríguez, una de las asistentes al festival. "¿Hasta dónde puede llegar esto? Estoy viendo a gente caminando mientras mantengo una postura más que cómoda, aquí sentada. Lo veo todo, pero realmente no existo en la historia. Me parece chulísimo la verdad, es bastante impresionante", zanja Rodríguez.

El Link, además, engancha. El que va, repite. Como Ángeles de Paz: "Me está gustando mucho, la verdad. Todo. El concierto de ayer, la instalación del eclipse... Este sábado he venido a probar la realidad virtual y me ha encantado. Es algo novedoso para mí, y repetiría sin dudar. Este festival lleva aquí dos días y vine los dos".

Luis Rodríguez, otro usuario interesado por la realidad virtual, declara que el festival es "un gran acierto". Lo comenta, en primer lugar, "porque nunca había probado una máquina de realidad virtual y de realidad aumentada. Si que las había mirado para comprarlas, porque siempre me gustaron, pero son muy caras como para poder tenerlas en casa. Así que, que haya un festival cuya parte importante sea esta parte tan innovadora de la tecnología, es para celebrarlo". "Es que, es tan real, que al principio llegas a marearte un poco. Es algo muy recomendable. Mañana (por hoy) volveremos para seguir probando las actividades que nos queden pendientes", añade entusiasmado Rodríguez, quien también agradece que "en Asturias, que no hay muchas cosas culturales, y en Oviedo hay muchos espacios, pues que se esté aprovechando este sitio para hacer este tipo de cosas, si que me parece un gran acierto. Siempre será bueno y positivo realizar este tipo de eventos".

El Link ratifica el potencial de La Vega para acoger actividades culturales. José Manuel Tamargo sostiene que "este tipo de acontecimientos le parecen algo muy interesante de cara a aprovechar el espacio que ofrece la Fábrica de Armas, puede ser algo muy positivo de cara a recuperar La Vega". En relación a su experiencia en el Link, afirma que "ya había tenido, hace un año aproximadamente, mi primera toma de contacto con la realidad virtual, y me pareció algo tremendamente interesante. Así que este año tocó volver porque mi hija, que vino el primer día, me insistió mucho diciéndome que estaba muy bien y efectivamente, está en la misma línea que lo que ya había visto, así que genial".

Las buenas críticas no dejan de llegar. Alejandro Mosquera cuenta que "para lo poco que ha visto, se ve que todo está muy bien preparado". Le parece "algo muy moderno", que le gusta y que quiere continuar conociendo.

Desde la organización, cuentan que tenían calculado que pasasen por el festival unas "3.000 personas, solo en las experiencias de realidad virtual". "Además, tenemos mucha oferta. La realidad aumentada, el espectáculo del eclipse, conciertos... En el concierto de Jay Jay Johanson habría unas 700 personas. No es fácil llevar un registro fijo de cuánta gente ha ido pasando por aquí, porque hay una gran parte del festival que es de acceso gratuito, por lo tanto, no tengo una cantidad exacta, porque de los que queda constancia solo es de la venta de los tickets de la realidad virtual", declara José Castellano, director del Link Festival.

"Pese a no tener cifras concretas, si podemos hablar de que la afluencia de público está siendo absoluta. Ha habido un montón de gente desde el día de la inauguración. Y ya hoy (por ayer), desde primera hora, en todas las actividades para las que necesitas tener un registro (las de realidad virtual), se agotaron todas las plazas muy pronto. A las dos horas de abrir la taquilla ya no nos quedaban entradas ningún día. Se acaban muy pronto y estamos muy contentos", especifica Cristina de Silva.

Sergio Gutiérrez, uno de los trabajadores del Link, declara lo siguiente: "Ha pasado muchísima gente por aquí. Es algo continuo. Ha habido bastante trabajo porque se han llenado todas las horas de cada actividad. Había gente en todo momento". Hablando del reclamo de cada actividad, Gutiérrez detalla que "todas las actividades de realidad virtual tienen el mismo reclamo, pero, la número 5 es la más interactiva y número 7 la que más impresiona". La experiencia, eso sí, produce desde vértigo hasta algún mareo "de lo creíble que es todo, es algo muy impactante".

La tercera edición del Link Festival se clausura hoy, pero con esta oleada de críticas positivas y el aluvión de personas, queda claro que Oviedo espera, desde ya, por la edición del año que viene.