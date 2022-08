Los ovetenses aplauden el cartel de las fiestas de San Mateo: "es muy representantivo"

El cartel de las fiestas de San Mateo ha gustado mucho a buena parte de los ovetenses. El diseño del artista multidisciplinar Mario Cervero, revelado ayer en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, expone una visión de la ciudad y muchos vecinos de la capital asturiana se ven representados en ella. "Está muy guapo. Están los edificios más emblemáticos de Oviedo y que a todo carbayón nos representan", asegura Lucía Bermejo, que comparte opinión con Claudia Alonso: "Me parece muy bonito, muy representativo y es un cartel que además anima a la gente a venir a San Mateo, que al final es lo que queremos, pasarlo bien en las fiestas".

En este diseño figurativo el color ha sido un elemento clave que ha enamorado a muchos ovetenses. "Es un cartel muy dinámico con un color muy representativo de la ciudad, invita al público a disfrutar de las fiestas de San Mateo", señala Eva María González.

En la composición pueden verse reflejados algunos de los elementos más icónicos de la ciudad: La Catedral, el Ayuntamiento, La Vega, la concha del peregrino, los ángeles de la Cruz, el Edificio Histórico de la Universidad, la plaza del paraguas, les paxarines, La Regenta, Williams B. Arrensberg, Rufo y como figura central, San Mateo leyendo un libro. Un diseño que para muchos carbayones es muy innovador. "Es bonito, moderno y fresco. Nos permite recordar la esencia de Oviedo, animando a su vez a disfrutar de las fiestas", reflexiona Nel Machicado. En una línea similar, Yago Alonso aprecia en el cartel "un diseño muy innovador que animará a muchas personas a venir a las fiestas después de estos años de pandemia".

Los distintos elementos que se encuentran en la imagen pueden funcionar como dibujos en solitario para ser reproducidos en distintos formatos para la campaña que promociona las fiestas. El color que tanto a gustado "es un color muy vinculado a Oviedo, pero con una variación en el tono para darle un toque más llamativo", aseguró el autor que se decantó por los colores fosforitos "con la idea de vincularlo a los cárteles típicos de las fiestas". Aunque el toque moderno no ha gustado a todos. "Yo creo que, ahora que vamos a volver a tener unas fiestas en relativa normalidad, era un buen momento para sacar un cartel que representase más elementos tradicionales de Oviedo y no algo tan moderno", asegura Diego González, que añade: "el cartel evidencia la mala gestión durante años de la concejalía de festejos". Pese a todo, concede que, en materia de carteles, "los habido peores".

Fermín Muñiz rechaza esta idea: "Todos los años hacen carteles muy guapos y este año tampoco han defraudado. Es un cartel muy bonito". Pilar González, en cambio, no está tan contenta con el diseño "A mí no me gusta absolutamente nada. Creo que eran mucho más guapos los carteles de otros años".

Otros ovetenses prefieren este enfoque más moderno para el cartel de las fiestas. "Me gusta mucho el artista, hace unos dibujos muy expresivos. Además veo muy buena la idea de que se en estos últimos años se haya modernizado el cartel de las fiestas, porque antes eran muy visuales y muy genéricas, no aportan ningún mensaje", asegura Lucía Fanjul quien precisa que lo que le agrada "es el uso de los colores así como la representación de los puntos más emblemáticos de la ciudad y otro símbolos que aparecen: forman un diseño muy inclusivo para unas fiestas locales". "Me gustan muchísimo los pequeños detalles que tiene, es un cartel muy visual de primeras pero puedes pasarte mucho tiempo perdiéndote en sus detalles", señaló Fanjul, afirmando así que se cumple uno de los propósitos del autor: invitar a los ovetenses a tratar de identificar cada uno de los iconos representados. "Quiero que la gente se involucre un poco y que juegue a descubrir cada uno de los elementos que componen la imagen. Que el cartel permita hacer una lectura un poco más profunda estableciendo esa conexión de iconos de la ciudad", dijo Cervero ayer en este diario.

La idea que tenía Cervero parece haberse cumplido: "Quería hacer algo para todos los ovetenses, y que fuese además algo alegre, una imagen festiva".