El fin de los exámenes de septiembre aboca a las academias ovetenses al cierre estacional: "Es la ruina"

"Para las academias es una ruina". Esa es la respuesta más repetida entre los dueños de las academias ovetenses al analizar el impacto del traslado de los exámenes de recuperación de septiembre a junio. Los profesores particulares califican como "desastre" y "fatal" la situación que están viviendo por la falta de alumnos durante los meses de verano debido a que los únicos exámenes que se mantienen en septiembre son los de primero de Bachiller. "No hay recuperaciones en septiembre para los cursos de enseñanza obligatoria, muchos profesores han hechos recomendaciones de repaso en disciplinas como lectura o cálculo, pero con eso no nos llega", señala Isabel Cabello, de la Academia "Isal".

En los últimos años, el alumnado de las academias en período estival ha disminuido drásticamente, en paralelo al progresivo adelanto de los exámenes de recuperación. En la enseñanza universitaria ya se suprimieron hace varios cursos los exámenes de septiembre, trasladados a julio, pero la última ley educativa, la conocida como "Ley Celáa", ha propiciado que, ya desde este curso, la supresión de los exámenes extraordinarios de recuperación de septiembre en la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), aunque no en Bachiller. Así, los estudiantes que asisten a las clases durante el verano lo hacen por su propia voluntad de ampliar los conocimientos. "Los alumnos que tenemos son solo aquellos que tienen interés, por ejemplo, los que buscan sacar nota para entrar en una carrera universitaria y vienen a adelantar los conceptos de segundo de bachiller, otros vienen para preparar el siguiente curso y algunos, que son extranjeros, quieren ir adaptándose poco a poco al sistema escolar para que no les resulte el cambio demasiado duro", señala Inmaculada Ceballos, de la Academia "Maku Ceballos". Isabel Cabello añade que "hay algunos padres que optan por dar algún pequeño refuerzo, pero la gran mayoría no" y critica el desconocimiento que hay sobre cómo serán evaluadas las asignaturas suspensas: "no se sabe hasta el inicio del siguiente curso escolar, por lo que los niños se quedan sin saber qué hacer", reclama.

En comparación con años anteriores, la situación ha cambiado mucho. Todos los años el número de estudiantes puede variar bastante porque, según Félix Fernández, de Academia "Ciencias A.C. Félix", "el alumnado de las academias es un poco por azar, por ejemplo, si coincide que un chaval viene y se lo recomienda a sus amigos, formas un grupo numeroso. Se mueve mucho la publicidad boca a boca". Pero antes "siempre había suficiente afluencia como para hacer varios grupos y trabajar media jornada", añade.

Por su parte, Inmaculada Ceballos cree que la disminución del alumnado viene de atrás: "Antes las familias sacrificaban su período vacacional para que su hijo fuera a estudiar a la academia y poder aprobar las asignaturas suspensas en septiembre, sin embargo, hará unos 10 años que dejaron de renunciar a ellas y los niños venían a clase particular unos días solo, por lo que ya bajó bastante el alumnado. Aún así, podíamos subsistir con lo poco que había estos últimos años, pero al suspender los exámenes de septiembre es la ruina total", explica.

La afluencia era similar en ambos meses, aumentando exponencialmente la última semana de agosto, cuando se acercaba la fecha de los exámenes. "Normalmente había más o menos el mismo número de alumnos en el mes de julio y agosto, depende de qué mes cojan las vacaciones sus padres: un mes vienen a clase y otro de descanso", señala Félix Fernández.

La falta de alumnado ha llevado a muchas academias a echar el cierre durante los meses de verano, aunque en algunos casos ha sido definitivo por la imposibilidad de mantener el negocio abierto. "Las que están cerradas en verano no sé si aguantarán hasta el principio de curso. Si el local es de la propiedad es más fácil resistir, pero si a los gastos de seguridad social, luz, agua y demás le sumas una renta fija… la cosa se complica", asegura Inmaculada Ceballos. También hay otras academias que se encuentran buscando formas de reinventarse para poder salir adelante. "Nos hemos planteado una especie de reconversión, buscar algunas salidas para hacer una oferta diferente para atraer a gente. Antes ofrecíamos planes de recuperación y ahora ofrecemos planes de adaptación a nuevos cursos", explica Inmaculada Ceballos. Isabel Cabello cuenta que "el mes de julio cerré por falta de alumnado, no tenía ninguno. Y en agosto abro por compromisos, pero tengo solo tres estudiantes que son todos de refuerzo porque los profesores han aconsejado a los padres que fortalezcan ciertas materias".

El adelanto de los exámenes no es el único cambio que trae la "Ley Celáa": una vez que esté totalmente implantada, el número de suspensos no determinará si un alumno tiene que repetir, sino que la decisión final recaerá en el equipo docente. "Según la nueva ley pasas por competencias: si de una asignatura superaste las competencias apruebas. Nosotros suspender no sabemos muy bien qué significa, hay estudiantes que pasan con dos suspensas, otros que repiten con las mismas y algunos que pasan con cinco. Están saliendo los borradores y es un lío, como enseñanza no reglada nos hacemos eco de los institutos y estamos muy perdidos", explica Isabel Cabello.

Estas transformaciones han tenido repercusiones en el porcentaje de repetidores y, como consecuencia, en las academias. Los datos y cifras del curso escolar 2021/2022 emitidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional muestran que la tasa de alumnado repetidor en Educación Primaria a nivel nacional ha ido descendiendo progresivamente. En el curso 2010-2011 repitió un 2,6% del alumnado total matriculado, en el 2015-2016, un 3%; y en el 2020-2021, la cifra disminuyó hasta un 1,2%. Por su parte, en Secundaria se registró un 12,7% en el curso 2010-2011; un 10,2% en el 2015-2016; y un 4,2% en el 2020-2021. Más de ocho puntos porcentuales de reducción en apenas una década.