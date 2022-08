La portavoz del grupo municipal de Somos Oviedo, Ana Taboada, arremetió este fin de semana contra la edil de Juventud y Festejos, Covadonga Díaz, por entender que la juventud ovetense padecerá una "falta de oportunidades" de ocio en las próximas fiestas de San Mateo. "Los precios de los conciertos no son nada razonables, al mismo tiempo los jóvenes de nuestra ciudad no tienen una realidad real y efectiva para poder acudir a las fiestas. Este año, no se encuentran espacios de ocio al aire libre, donde se pueda disfrutar de la música en directo como en ediciones pasadas", sostiene Taboada.