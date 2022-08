"The Telegraph" sitúa a Oviedo como una de las ciudades "más subestimadas"

El prestigioso diario británico "The Telegraph" ha realizado un ranking de las ciudades españolas "más subestimadas" por el público extranjero, entre las que sitúa Oviedo. Se trata de lugares, según recoge el periódico, que tienen "comida maravillosa, con monumentos que son Patrimonio Mundial de la Unesco y en los que casi no hay turistas". Por esa razón, el diario anima a los turistas británicos a salirse de las rutas establecidas para "no acabar en lugares típicos como Sevilla o Barcelona".

Dentro de esa lista de ciudades a descubrir en la que figura Oviedo también destaca la presencia de Murcia, Zaragoza, Jaén, Alicante, La Coruña, Jerez de la Frontera, Logroño, Girona, León y Mérida. Aunque el ranking lo encabeza la castellana Salamanca de la que dicen que "es una ciudad que tiene una perfecta sintonía con su propio patrimonio". De hecho, la definen como "la Oxford española. Está repleta de arquitectura histórica". Esta no es la primera vez que "The Telegraph" pone el acento sobre las bondades turísticas de Asturias y, por extensión, de Oviedo. Hace unas semanas aseguró que "esta región española lo tiene todo ¿por qué la visitan tan pocos ingleses?". Definió a Oviedo como un lugar lleno de elegancia. De la capital asturiana destaca a la Catedral, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. El periódico también ensalza la rica gastronomía del Principado. Entre sus platos favoritos figuran las almejas, el rape, las nécoras, la fabada, el cachopo y, sobre todo, el queso. Hacen una especial mención al cabrales y como bebida a la sidra. Según "The Telegraph", "Asturias no es la España del imaginario popular ya que no hay paella ni bailaores de flamenco ni un calor mediterráneo abrasador". Sin embargo, resalta que lo que sí hay son paisajes espectaculares, grandes edificios históricos, playas sublimes y acantilados escarpados, ciudades elegantes, pueblos costeros frondosos "y más tonos de verde que la paleta de Monet".