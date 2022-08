Oviedo alcanza los 7.000 empleos ligados al turismo, como antes de la pandemia

Oviedo tiene en nómina a 7.000 empleados que trabajan directamente en actividades ligadas con el turismo. La buena campaña veraniega, que ha llenado los hoteles, bares y restaurantes de la capital durante estas últimas semanas, ha provocado una revitalización fulgurante de las cifras del empleo turístico de la ciudad, que ya han recuperado el terreno laboral que habían perdido durante la pandemia del coronavirus.

Los expertos en el mercado laboral asturiano aseguran que la campaña turística está siendo inmaculada y reconocen que la altísima demanda está desbordando a muchas empresas que se han visto compuestos –con clientes– pero sin novias, sin trabajadores a los que contratar. "Hay algunos negocios que no han podido abrir todas las horas que les gustaría por la falta de personal", asegura Kike Riesgo, socio director de Fida Consultores. Está ocurriendo, señala, en los principales núcleos turísticos de la región entre los que se encuentra Oviedo. "La demanda es altísima", reconoce.

El dato de los siete mil empleos que toca ya el sector turístico ovetense sale de las cifras de afiliados que cada mes va recogiendo la Seguridad Social. El Gobierno nacional considera que forman parte de lo que podría considerarse como "empleo turístico" tres epígrafes: el de alojamientos turísticos (en el que, lógicamente, están incluidos los hoteles); el de servicio de comidas (que engloba a bares y restaurantes); y el de agencias de viaje y operadores turísticos. Todos ellos suponen ya el 6% del empleo que se genera en la capital asturiana y en este mapa laboral ovetense el turismo va ganando músculo año tras año.

"El verano está siendo muy bueno, la ocupación hotelera anda por el 90% y en la hostelería, el porcentaje debe estar por ahí también", asegura Marcos Martínez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, "y en la hostelería en particular este año ha habido mucho movimiento laboral, con muchas altas en la Seguridad Social". Este florecimiento del mercado de trabajo local está abonado en la fuerte llegada de turistas. Oviedo recibió, según las últimas cuentas del INE, 51.793 viajeros en julio, lo que supone un 12,91% más que en 2019, el ejercicio previo a la pandemia del coronavirus. "Por parte del Ayuntamiento hay una estrategia clara para atraer turistas", destaca Martínez. Y a tenor de las cifras parece que está funcionando. "También hay un montón de actividad bastantes diversas, muchas más ofertas de ocio y de actividades ligadas con los congresos que atraen visitantes", apunta. El objetivo del ayuntamiento es el de que las cifras continúen mejorando. De hecho, para el ejercicio 2023 esperan que la ciudad supere el millón de pernoctaciones.

No obstante, Marcos Martínez asegura que, en la cara mala de la moneda, lo que sí que está bajando en actividad es el ocio nocturno. "Las costumbres de la gente van cambiando y ahora hay muchos menos pubs que antes, por ejemplo", asegura.

Miguel Morán, presidente de la consultora asturiana RHO Group, asegura que "Oviedo tiene un turismo muy rico, con una curva de visitantes que no varía tanto como la de Gijón". Esa mayor estabilidad, gracias a la organización de congresos y otro tipo de eventos a lo largo del año, hacen que los establecimientos hoteleros puedan tener un mejor equilibrio laboral durante que otros destinos más turísticos. Morán agrega que el sector turístico regional, y también el ovetense, "no ha parado durante todo el verano, no han dado a basto, ha habido muchísimo movimiento, hay un nivel de contrataciones altísimo". Y agrega: "Oviedo tiene la ventaja de que tiene buenos hoteles, buenos restaurantes y que el turista tiene cerca cualquier punto de la región para pasar el día".

La capital supera ya los 125.000 afiliados a la Seguridad Social

Oviedo superó en julio una nueva cota laboral. En ese mes, tradicionalmente uno de los mejores para el mercado de trabajo, se superaron en el concejo los 125.000 empleados, gracias al auge del sector servicios el pilar de la economía de la capital. Las actividades ligadas con la sanidad, gracias al tirón del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), son las que más empleo generan en Oviedo. Dan empleo a 24.818 personas. Le anda a la zaga la educación, en este caso gracias a la rica oferta de la Universidad de Oviedo, donde se superan ampliamente los 12.000 puestos de trabajo. Y no muy rezagado está lo que la Seguridad Social engloba bajo el epígrafe de administración pública que pasa ya de los 10.000 empleos. En esa clasificación anda también muy de cerca el trabajo ligado con el sector turístico con 7.000 empleados.