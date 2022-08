El concejal ovetense socialista Diego Valiño denunció ayer que el Gobierno municipal ha renunciado a ampliar la red de escuelas infantiles de la ciudad y "ha dejado en la estacada a las familias de los casi 600 niños ovetenses que se encuentran en lista de espera". "Este fin de semana se ha conocido que 18 concejos asturianos han solicitado las ayudas europeas para ampliar sus escuelas para niños de cero a tres años. Lamentablemente, el Ayuntamiento de Oviedo no está entre ellos", dijo. Valiño destacó que PP y Ciudadanos "incumplen su acuerdo de gobierno", en el que se recogía el compromiso de "facilitar la conciliación en el acceso a los servicios municipales, la ampliación de las escuelas infantiles donde sea necesario". "Con casi 600 niños en lista de espera, el equipo de gobierno del señor Canteli prefiere destinar el dinero público, un mínimo de 13 millones, a subvencionar la estabulación de caballos para apenas 300 usuarios", comparó el edil.

Valiño denunció el desinterés absoluto del bipartito en este servicio público y recordó que PP y Ciudadanos "comenzaron el mandato despidiendo a una veintena de trabajadoras". También destacó: "Desde entonces, no solo no ha atendido a ninguna de las necesidades que han trasladado las direcciones de los centros sino que tampoco responden a las asociaciones de madres y padres". Y criticó que el alcalde, Alfredo Canteli, "se ha pasado tres años inaugurando negocios privados pero no ha visitado nunca una escuela infantil".