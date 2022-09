Una lección de música y vida

El director de la Banda de Música "Ciudad de Oviedo", el avilesino David Colado, acaba de regresar de una aventura musical en ultramar. La compañía Yamaha lo fichó meses atrás para sus encuentros de directores de banda en Colombia, para impartir y dirigir varios talleres en Cali y en Bogotá. "Ha sido toda una experiencia a nivel profesional y personal", admite Colado, que vuelve con muchos aprendizajes. "Las bandas de música están en ebullición en Colombia, tienen ganas de viajar a Europa y de participar en concursos. Nosotros vamos a asesorarlas y enseñarles cómo mejorar y adaptar su sonido", explica.

"Era la primera vez que estaba en Colombia, es un lugar bellísimo y me ha sorprendido la calidad humana de su gente", comentaba ayer el director de la banda ovetense, recapitulando sobre su estancia. Durante ella tuvo oportunidad de conocer facetas muy distintas del país. En Cali trabajó en la Casa de Cultura de Andalucía, en el Valle del Cauca, con una banda de música formada por adolescentes de entre 14 y 15 años, algunos con un contexto socioeconómico complejo. "La música los aleja de ese mundo", afirma Colado.

De allí guarda los recuerdos más emotivos. "En Andalucía trabajaba con los niños más pequeños, muy cariñosos, ellos y sus padres, una sonrisa de ellos no se paga con dinero, y más sabiendo lo que les rodea", cuenta. Coincidió durante esos encuentros con una muchacha que renunció a su fiesta de los 15 años, toda una tradición en el país, para comprar una trompeta nueva con el dinero que sus padres, campesinos muy humildes, habían ahorrado para la celebración. "Me pidió mi acreditación, para guardarla de recuerdo", comenta David Colado. "Esa ilusión entre nuestra juventud no se ve", opina.

También vuelve con descubrimientos interesantes, que planea aplicar en cuanto sea posible en Oviedo, como un nuevo sintetizador diseñado específicamente para afinar bandas musicales y que llevan años usando en Japón. Y antes de regresar asistió a un concierto multitudinario por la paz que no olvidará, "con 16.000 chicos en un parque".

Colado, con los niños de la banda juvenil de Andalucía, en Cali.