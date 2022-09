Sentido adiós a Francisco Diego, el eterno director que modernizó el Alfonso II: "El instituto fue su vida"

Nueve cursos como alumno, dos como profesor, cinco como jefe de estudios y nada menos que veintiocho años como director pilotando continuas medidas de modernización. Francisco Daniel Diego Llaca pasó prácticamente dos tercios de su vida entre las cuatro paredes del instituto Alfonso II de Oviedo. A sus 75 años llevaba ocho jubilado, pero ello no impedía que frecuentemente se pasara a preguntar al profesorado cómo iban las cosas. El pasado martes, un cáncer apagaba su vida y con ella toda una trayectoria vinculada a la educación y, concretamente, al centro con más solera de la capital. "El instituto era su vida", suspiraba ayer Adolfo Fernández, profesor de Historia durante más de tres décadas en el Alfonso, a la puerta de la iglesia del Corazón de María, abarrotada a modo de último homenaje de quien lo fue todo para la comunidad educativa instalada en la céntrica calle Santa Susana.

"El pipas" como era conocido entre sus alumnos por su afición a fumar en pipa, era el mayor de los ocho hijos de Francisco Diego Santos, un catedrático de Griego que también fue director del Alfonso durante un año al poco de acabar la carrera. El primogénito nació en Avilés, pero pronto se trasladó a vivir con su familia junto al instituto en el que desarrollaría casi toda su carrera profesional. "De pequeños ya recorríamos todo el edificio, el era el único que conocía algunos sótanos", rememoró emocionado su hermano José Luis, empresario, más conocido como "Pepe" y el segundo por orden de edad de una estirpe de la que la mitad de los ocho hermanos llegaron a catedráticos.

Pepe destaca la gran conexión que mantuvo con su hermano mayor hasta el final de sus días. A su lado estuvo cuando, hace un año, le diagnosticaron un cáncer de esófago al que parecía estar ganando la partida hasta que hace apenas un par de semanas comenzó a sentirse mal a la vuelta de un viaje a Zamora, a donde solía ir con cierta frecuencia a disfrutar del campo. "Descubrieron que se había extendido y se vino completamente abajo", explica acerca de un hombre que desde el retiro disfrutaba de una vida sana y tranquila. "Le encantaba cuidar de sus fincas de la zona de Ribera de Arriba, devoraba los libros y siempre estaba muy pegado a todo lo que tenía que ver con la cultura", relató minutos antes del inicio del funeral.

Entre los asistentes, además de sus dos hijos, Jorge y Helena, y su viuda, Ana Sellés, pudieron verse muchos rostros tristes, muchos vinculados al mundo de la educación. "Siempre te abría las puertas, te escuchaba y encima tenía un gran sentido del humor", cuenta Conchi Urdanpilleta, profesora de Educación Física durante 20 años en el Alfonso II, que tiene clara la definición del que fuera su director. "Es una persona de la que no se puede decir nada malo", apostilló.

Ramsés Fernández tampoco quiso perderse el último adiós a una persona que resultaría por casualidad clave en su vida profesional. Tras estudiar el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) a distancia en la Universidad Complutense, este ovetense se las vio y deseó para encontrar a un docente dispuesto a asumir la tutoría de su periodo de prácticas hasta que le animaron a proponérselo al eterno director del Alfonso. "No me conocía de nada y sin embargo se mostró muy cercano y atento conmigo", relató al referirse al que por entonces ya era un veterano y reconocido profesor de Lengua Española. "Al principio marcaba distancias, pero cuando cogía confianza era muy agradable, me dejó grandes recuerdos", añade Fernández.

La gran afluencia de gente abrumó hasta al párroco, Miguel Ángel Niño, que dijo entender el motivo de que la iglesia presentara un lleno total para la despedida, a pesar de ser las cinco de la tarde de un día laborable y a finales de agosto. "Es una prueba de lo mucho que lo han querido. Ha hecho el bien y este es el premio", apuntó el religioso, quien destacó también la vocación de servicio a través de la educación del fallecido.

Aunque muchos sabían de sus problemas de salud, la noticia del fallecimiento del docente pilló por sorpresa a muchos colegas y amigos que, al encontrarse de vacaciones, inundaron de mensajes de ánimo e hicieron sonar sin parar los teléfonos móviles de la familia. "No paramos de recibir condolencias", confesaban los hermanos justo antes de recibir al féretro en la entrada de la parroquia de la plaza de América.

Aunque su cuerpo ya descansa por siempre en el cementerio del Salvador, donde recibió sepultura tras el sepelio, el legado de Francisco Diego para con el instituto Alfonso II también será perenne. "En 1997 organizó una amplísima programación para conmemorar los 150 años del centro que incluyó la edición de un libro que ha quedado para la historia", reivindica Adolfo Fernández visiblemente orgulloso de haber trabajado codo con codo con el eterno director del Alfonso II.