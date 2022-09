Adiós al verano por todo lo alto: así se despidieron los talleres estivales para niños en Oviedo

Nadia García, Jorge Ortolá, Elena Ortolá y Amanda García –todos de once años, excepto la última de diez– aguardan con cierto nerviosismo la cola antes de montar un globo que en la plaza del Conceyín de La Corredoria les elevará unos 30 metros sobre el suelo. "¿Miedo? No mucho", asegura Jorge Ortolá. La del globo era la actividad estrella que cerraba un verano de juegos y manualidades fuera de casa, dentro del programa de talleres de conciliación en centros sociales del Ayuntamiento. Centenares de jóvenes del concejo dijeron adiós a estas distracciones por todo lo alto con bailes y hasta un circo. Era también el adiós al verano antes de volver a clase. Y no apetece mucho. A la pregunta de si tienen ganas de volver a la escuela los cuatro niños que abren este reportaje responden al unísono y sin pensárselo: "No".

"Lo que más me gustó de estas actividades de verano fueron las manualidades", asegura Nadia García, "hicimos carteras y hasta un ‘snoopy’". La de las manualidades fue la actividad estrella, el resto de los niños también las destacaban entre sus favoritas. "Mañana voy a tener el cuello rojo, daba mucho calor", asegura Adriana García muy emocionada, "tenía un poco de vértigo al subir, pero bueno luego cuando miras para abajo ya no era para tanto". Marta Echeverri Gómez se quedó con gas de más, incluso, "me hubiera gustado que hubiera subido un poco más, pero me lo pasé muy bien igual". No hubo dudas al contestar si repetirían: "Sí". Rotundo. "Este es el broche al programa de centros sociales de este año", destacó la concejala de Educación Lourdes García, "y estamos muy contentos porque hemos tenido 600 inscritos". Antes de emprender vuelo los niños podían bailar, al ritmo del animador Amador Valdés, o ver y participar en una circo cargado de confeti y humor.