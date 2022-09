"Ya no me dará tiempo, pero me gustaría hacer un parking bajo tierra en el Centro"

José Manuel Granda nació hace 76 años en el Naranco, a escasos cien metros del club de campo del Centro Asturiano de Oviedo. Siendo un veinteañero, un amigo le convenció para hacerse socio de la entidad privada cuando la cuota era de seis pesetas, pero fue hace unos 40 años, tras hacerse con la concesión de la casina, el merendero situado junto al hórreo del complejo, cuando empezó a pasar los días en las instalaciones del monte ovetense. Tras formar parte de las directivas de Alfredo Canteli durante dos décadas, a finales de 2018 sustituyó al ahora alcalde cuando este decidió presentarse a las elecciones municipales. En noviembre de 2019, Granda fue elegido presidente por cuatro años más. En los últimos días trabaja sin descanso para organizar las fiestas de la entidad, que comenzarán hoy con el pregón del periodista Carlos Franganillo como plato fuerte, a partir de las 20.00 horas.

–¿Cómo se presentan las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga?

–Muy bien. La gente tiene ganas de salir y de fiesta. Tenemos una joya de pregonero que nos garantiza un inicio con lleno absoluto. El sábado tendremos fiesta de montaña, el domingo muchas actividades para chavales, con tren de la bruja incluido; el lunes habrá prueba del picadillo y el martes la cena para los mayores, además de repartir las medallas a los socios más veteranos. Para el 8, el día grande, repartiremos 16.000 bollos y tendremos unos fuegos artificiales con los que competiremos con los de Gijón (bromea).

–¿Cuál es el objetivo de la directiva con este programa?–Pensamos en todos los públicos, en los pequeños, gente de mediana edad y los mayores. Queremos que todos se pasen estos días por el Naranco. Luego hay sorpresas como el del tren de la bruja, que el año pasado triunfó más entre los mayores que los niños. –¿Costó convencer al pregonero?

–En absoluto. Es socio desde hace muchísimos años. Fue dicho y hecho y mostró colaboración en todo momento. Para nosotros es un lujo tener a una persona de su calibre pregonando las fiestas.

–¿Lleva mucho preparar una oferta tan amplia?

–Acabas un año y ya tienes que empezar con el siguiente. Las orquestas se contratan con ocho meses de antelación y las carpas más de lo mismo. Esperamos que el esfuerzo merezca la pena y al menos tengamos dos o tres días de sol.

–¿Goza de buena salud el Centro Asturiano?

–Está francamente bien. Económicamente cumplimos con todos los compromisos y amortizamos deuda cada año como es nuestra obligación. Estamos haciendo obras en las duchas y baños del gimnasio. En la antigua piscina vamos a crear un gran salón para hacer gimnasia y bicicleta y esperamos acabar este mandato, dentro de año y medio, con todo lo que hicimos nuevo pagado y la deuda rebajada.

–¿Repetirá como presidente?

–Soy muy mayor y no estoy para estos trotes. Hay noches que no duermo, cosa que nunca me ocurría. Hace falta una directiva con un presidente más joven. Si no hubiera más remedio por alguna circunstancia haría algo, pero creo que lo mejor es un relevo generacional. Cuando acabe, quiero cerrar, entregar las cuentas claras y abrir paso a los nuevos.

–¿Deja algún proyecto pendiente?

–Tengo uno que no me va a dar tiempo y me gustaría hacer. Me encantaría construir un parking subterráneo bajo todo lo que es la fachada principal. Así, salvo el día de La Santina no verías ni un coche en todo el club y mejoraría mucho la imagen. Creo que el que venga detrás en dos años estaría en disposición de asumir la inversión y sería un acierto.

–¿Cuánto tiene previsto invertir este año?

–El pádel nos costó 480.00 euros, los arreglos del gimnasio unos 210.000 y el salón de la piscina sobre 450.000 euros. En total será algo más de un millón.

–¿Queda mucha deuda por pagar?

–Cuando nos vayamos la dejaremos en 3,5 millones de euros, que para este club, con un presupuesto anual de unos 4,5 millones, no es gran cosa.

–¿En qué se les van los dineros?

–La plantilla nos cuesta 2 millones de euros y cada año amortizamos 700.000 euros. Luego ajustamos las inversiones según lo que nos vaya sobrando. Ya quisiera yo que la economía de mi casa fuera tan buena como la del club (risas).

–¿Ha sido un buen verano para la entidad?

–Vino un mes de julio espectacular. Hubo que comprar más sombrillas y hamacas para intensificar las limpiezas. Algún día entraron en la piscina, que seguirá abierta hasta el día 15, 2.800 personas.

–¿Les preocupa la inflación?

–Me asusta, sobre todo por los socios. Está subiendo todo y los sueldos son los que son. Creo que puede haber algún problema, pero trataremos de solucionarlo. Tenemos una lista de espera de 300 socios y si hay bajas trataremos de cubrirlas.

–¿Por qué rechazaron la subvención municipal de 50.000 euros?

–No había tal cosa. Era un convenio con contrapartidas y nosotros no podemos abrir las puertas a todo Oviedo a cambio de 50.000 ni de 100.000 euros porque esto es de los socios. No podíamos aceptarlo, pues preferimos arreglarnos sin ese dinero.

–¿Afectó esta decisión a su relación con el Alcalde?

–De eso no voy a decir nada. Solamente le deseo mucha suerte al Alcalde, es un gran trabajador.