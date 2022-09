Un pasodoble dedicado a Gustavo Bueno estrena mañana la rehabilitación del kiosco del Bombé en Oviedo

La música volverá a sonar mañana en el kiosco del Bombé tras más de ocho años de silencio obligado por los despropósitos administrativos que paralizaron su rehabilitación. Lo hará con el estreno mundial de una pieza inédita, un pasodoble del valenciano Salvador Chuliá dedicado al filósofo Gustavo Bueno, fallecido en agosto de 2016, que la banda de música "Ciudad de Oviedo" interpretará como colofón a los actos de inauguración de la plaza que llevará el nombre del pensador en los jardines del palacete del antiguo Sanatorio Miñor, convertido actualmente en sede de la Fundación Gustavo Bueno. "Será un momento muy emotivo", declaró este jueves el director de la banda, David Colado, ilusionado por la posibilidad de volver a actuar en el templete tras su rehabilitación.

El concierto comenzará a la una de la tarde –la inauguración de la plaza está prevista al mediodía– y en el mismo, además del tema compuesto por Chuliá, se interpretará un amplio repertorio de zarzuelas, bandas sonoras de películas, música clásica y temas exclusivos de bandas musicales a cargo de los 50 músicos del colectivo ovetense. "Para nosotros será muy especial porque estamos celebrando el 30 aniversario y nuestro estreno tuvo lugar en el kiosco coincidiendo con el desfile del Día de América en Asturias", rememora el director, cuya batuta pilotará este sábado el concierto al que asistirá Gustavo Bueno Sánchez, hijo del homenajeado, el compositor Salvador Chuliá y el hijo de éste, Vicente Chuliá Ramiro, que además es una de las figuras más destacadas de la Escuela de Filosofía de la Fundación Gustavo Bueno.

El evento entusiasma también al concejal de Infraestructuras y gran impulsor de las obras de rehabilitación del templete ideado por Juan Miguel de la Guardia e inaugurado en 1888, Nacho Cuesta, que ve en este concierto un precalentamiento para la gran inauguración oficial prevista para el día 24 de este mes. "Organizaremos un gran baile de época en colaboración con los Centros Sociales para celebrarlo como se merece la ocasión", explicó.

Cuesta advierte de que, no obstante, las obras todavía no están rematadas. Concretamente, la empresa está pendiente de colocar varios elementos decorativos que realzarán sobre todo la cubierta. Se trata de varias acroteras, frontales y esquineras que están siendo restauradas en Francia por un experto "a nivel mundial" en este tipo de trabajos. "Son unas labores muy específicas por lo que no hay unos plazos concretos para acabar la rehabilitación", puntualizó el primer teniente de alcalde.

Desde el equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli sacan pecho por haber conseguido desbloquear unos trabajos que desde 2014 habían permanecido totalmente parados fruto del fracaso de una primera adjudicación, procedimientos judiciales y varias licitaciones fallidas. "Lo esencial de la obra está terminado desde mediados de agosto y esto supone la recuperación de un icono del Campo San Francisco y, por tanto, de toda la ciudad", declara el edil.

El hecho de que la obra todavía no pueda ser recepcionada ante la asignatura pendiente de colocar los últimos elementos decorativos no impide que la banda de música pueda volver a subirse para este concierto puntual, previo acuerdo con la empresa adjudicataria de los trabajos iniciados en marzo.

Este retorno de los conciertos al kiosco de Juan Miguel de la Guardia supone un gran paso en los planes del Ayuntamiento para recuperar el esplendor del Campo San Francisco. Si bien se trata de la obra de mayor calado del mandato en el parque, en los últimos tres años han sido varios los contratos de distinta naturaleza formalizados por el Consistorio para poner al día el pulmón verde de la ciudad. Varios planes de choque para reparar pavimentos y bordillos, la colocación de la nueva señalética tramitada el pasado mandato, la recuperación de varias fuentes y la renovación del viejo aguaducho para uso hostelero son solo algunos ejemplos de los avances logrados por el ejecutivo municipal de Canteli, en la mayoría de los casos a través de actuaciones impulsadas por la concejalía de Parques y Jardines que dirige Gerardo Antuña.

La asistencia a este concierto puntual estará totalmente abierta al público, que podrá agolparse en el paseo en torno a la singular construcción durante el recital, y por ello la organización confía en conseguir una gran afluencia. "Hay muchos ovetenses con ganas de volver a ver el kiosco en funcionamiento y el hecho de que se reconozca a una figura tan conocida en Oviedo como Gustavo Bueno hace presagiar una gran jornada festiva", indican fuentes del equipo de gobierno municipal de PP y Cs.

En lo estrictamente musical, David Colado cree que el pasodoble dedicado al filósofo desaparecido causará sensación. "Se trata de un género muy popular y la pieza nos gusta, llevamos ensayándola desde y confiamos en que guste al público", destaca el director de la banda de música de la capital asturiana, que este año prevé celebrar por todo lo alto sus tres primeras décadas de historia, redoblando su actividad.