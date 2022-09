El crossfit va ganando adeptos a pasos agigantados entre los amantes del fitness y de un estilo de vida saludable. Se trata de una disciplina de entrenamiento ideada en sus inicios como un método de entrenamiento para poner en forma a policías, bomberos y marines norteamericanos. Su éxito y eficacia fueron tales que, con el paso de los años, se ha ido extendiendo al resto de la población tanto de Estados Unidos como del resto del mundo, principalmente Europa.

En la actualidad, los practicantes de crossfit o crossfiters se cuentan por centenares de miles y se ha creado en torno a esta disciplina una terminología propia, donde se manejan conceptos como box, wod o nombres específicos para algunos ejercicios.

Con todo ello, no es de extrañar que los boxes de crossfit o espacios de entrenamiento metcon estén en auge. Por norma general, esta instalación consta de espacios diáfanos al estilo de antiguos talleres, locales industriales o garajes, a los que se suele llamar también caja. Uno de los más destacados en la región, el Box Reconquista, se encuentra en el polígono del Nora, entre La Corredoria y Lugones, y cuenta entre sus socios con Diego Cervero, ex futbolista de diversos equipos, entre ellos el Real Oviedo, y médico deportivo –actualmente en el Atlético Sanluqueño–. "Cuando me ofrecieron involucrarme en este proyecto, en mi tierra, no tuve ninguna duda de que quería apostar por el deporte y la salud como inversión, una inversión de presente y de futuro que me hace estar al 100% con este proyecto". Como deportista y como médico te lo digo: deporte y salud, ¡siempre!", destaca Cervero.

Y es que el mundo del fitness está evolucionando, y estos boxes poco tienen que ver con los gimnasios habituales de fitness y musculación. Así lo destaca Hugo Fernández, director del Box Reconquista. "El concepto antiguo de gimnasio en el que estas horas y horas haciendo máquinas ha quedado atrás. Además de ineficiente, es aburrido y busca otros objetivos que no tienen que ver con los nuestros, pues en estos box se buscan trabajos grupales con grupos mucho más reducidos; trabajamos una serie de parámetros de forma mucho más cercana y con una búsqueda de la salud y de la preparación física, de manera que cada persona pueda pasárselo muy bien, mejorar su rendimiento y su calidad de vida y estar a tope", destaca Fernández, quien hace hincapié en la evolución de esta disciplina a lo largo de las últimas décadas.

Hay espacio para todos, pues si bien el gimnasio suele ser una buena opción para quienes encuentran en la actividad física una vía de escape frente al estrés del día a día o para quienes prefieren un entrenamiento individual centrado en partes concretas del cuerpo, salas de entrenamiento metabólico o metcon como el Box Reconquista es un espacio totalmente acondicionado para la práctica deportiva, una sala de techos altos y sin divisiones y con mucho espacio, donde se distribuyen las máquinas y equipos que se utilizan durante el entrenamiento. Se trata de un espacio amplio donde el ejercicio se practica en grupo, lo cual genera cierto sentimiento de equipo entre los atletas.

Es importante destacar que, al contrario de los centros deportivos, estos boxes no se centran en las máquinas, pues el metcon concibe el cuerpo como un conjunto que debe ejercitarse a la vez, siendo su principal objetivo el incluir elementos que aporten intensidad y calidad al entrenamiento. Tanto es así que muchos usuarios de estos centros son deportistas profesionales que buscan mejorar su rendimiento o marcas en sus respectivas disciplinas –fútbol, balonmano, baloncesto, etc.–.

En este punto es importante hacer hincapié en que estos centros son mucho más que un espacio donde se va a entrenar, pues ofrece otra gama de servicios y posibilidades además de contar con un equipo de profesionales preparados para acompañar en el entrenamiento. Una labor de acompañamiento que realizan a la perfección, pues todos los monitores conocen bien el deporte, dominan los entrenamientos y diseñan planes de trabajo adecuados a los grupos, los cuales son reducidos –de entre 8 y 16 personas–.

Abierto de 8 a 22 horas de lunes a viernes, y los sábados por la mañana, ofrece gran variedad de horarios y actividades, pues en las sesiones se combinan deportes y disciplinas variadas como el atletismo, la halterofilia, los trabajos con pesas o los estiramientos, por citar. solo algunos.

No cabe duda de que el deporte es mucho mejor cuando se acompaña con disciplinas que potencian un buen estado de salud. Para que todo el mundo pueda comprobarlo, tienen la posibilidad de acudir un día al Box Reconquista y participar en una sesión de entrenamiento. Seguramente repetirá, pues cuentan con rutinas de ejercicios para todos los niveles, desde para aquellos que se están iniciando en el ejercicio físico como para deportistas profesionales.