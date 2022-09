Franganillo elogia, en el pregón del Centro Asturiano de Oviedo, su "carácter popular, no elitista"

"He tenido el inmenso privilegio de vivir en diferentes ciudades y países desde que cumplí los 18 años y en ninguna parte he encontrado un sitio con las características del Centro Asturiano". El periodista y presentador del "Telediario 2" de TVE, Carlos Franganillo, destacó las bondades del club privado del que es socio desde hace 32 años durante un multitudinario pregón, que sirvió para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga. El comunicador presentó a la institución como una combinación perfecta "por sus instalaciones, pero también por su carácter popular y transversal, no elitista y a su fuerte vínculo con la ciudad". Su lectura fue el acto principal en una primera jornada festiva en la que se entregó la distinción de “Jóvenes del año” a Marina Martínez y Arturo Mastache, ambos tenistas de 15 años, que cursan con éxito sus estudios en los institutos Fleming y el colegio Loyola, respectivamente.

El salón de actos del club de campo se llenó para honrar a un pregonero de postín que inició su intervención con un cúmulo de recuerdos de su infancia en la entidad de la que se hizo socio de la mano de su padre y en la que sigue enrolado acudiendo siempre que puede con sus hijos. “Si tuviera que decir si me siento más ovetense o socio del Centro tendría mis dudas”, dijo calificando al club como “un elemento de identidad, un lugar de sosiego, de tranquilidad y de buenos recuerdos”, entre los que hizo referencia a los campamentos de Villamanín y las clases de kárate de Eduardo Pintado. El periodista, que inició su carrera en LA NUEVA ESPAÑA en 2003, también miró por el retrovisor su etapa profesional más reciente. “Han sido unos años intensos y rápidos”, apuntó rememorando sus corresponsalías en Moscú, donde vivió el inicio de la crisis ucraniana con la ocupación de Crimea o Washington, siendo testigo de excepción de la última etapa de Obama y el ascenso al poder de Donald Trump. “Con todo lo que he visto puedo asegurar que este Centro es único y más que un club de campo”, apostilló. No faltaron referencias a la historia del club, al que presentó como “el recuerdo del asturiano universal”, destacando el papel de las instalaciones como “refugio para los asturianos que regresaban enfermos y con peor fortuna”. A este respecto, apreció “un hilo conductor” entre aquella época y la actual “en la que también hay muchos asturianos brillantes en cada rincón de planeta”, aunque salvando las distancias. “En estos cien años la calidad de vida ha aumentado mucho”, añadió. No dejó pasar la oportunidad de saludar entre el público a Graciano García, director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, al que elogió por la iniciativa “Asturias, capital mundial de la poesía”, subrayando que la misma también cuenta con el respaldo del Centro Asturiano. Tras felicitar las fiestas a los presentes, una fuerte explosión de aplausos salió del patio de butacas del salón de actos. Allí estaban, entre otros, la delegada de gobierno y secretaria general de la AMSO, Delia Losa, los concejales de gobierno Gerardo Antuña, Covadonga Díaz y Luis Pacho o el flamante presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, quien acudió acompañado por el director comercial el grupo Pachuca, Chema Buenrostro, y aprovechó para saludar al expresidente oviedista Manuel Lafuente. Antes del pregón, el presidente del Centro Asturiano, José Manuel Granda, instó a los 17.500 socios de la entidad a disfrutar de unas fiestas diseñadas “con mimo y cariño” y se mostró muy agradecido por la predisposición de Franganillo a protagonizar el pregón. Junto al presidente estuvieron el presidente de la comisión de cultura del Centro, Carlos Fernández Llaneza, que desgranó el programa, y el director general de Gobernanza Pública, José Antonio Garmón, que representó al Principado trasladando sus felicitaciones a la entidad por sus éxitos. “Podéis estar orgullosos”, indicó a los socios en el inicio de unas fiestas que continuarán hasta el Día de Asturias. En los prolegómenos del pregón una multitud participó en el encendido de la antorcha de la miniolimpiada de las fiestas en la que Alejandro Díaz, que ya la había prendido hace 44 años, en la primera edición, volvió a hacerlo como entonces. La jornada culminó con el estreno de una exposición de imágenes del fotoperiodista Santiago García y una muestra de la pintora Rosa Luz Herrero.