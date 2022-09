Los últimos de Minas en Oviedo antes de su traslado a Mieres: "Aquí está más cerca"

"Me matriculé porque está en Oviedo y como el primer curso es común para todas las ingenierías decidí hacer el primer año aquí en vez de tener que irme a Gijón. Luego ya decidiré qué hago". Sergio Zapico es uno de los diez nuevos estudiantes que ha conseguido captar este año la Escuela de Ingeniería de Minas de la calle Independencia sobre la que pende la amenaza del traslado al campus de Barredo de Mieres. De cumplirse los planes del rector, Ignacio Villaverde, para la reordenación de las sedes universitarias, esta decena de alumnos serán los últimos de Minas en la capital asturiana. Siete de los diez nuevos estudiantes tuvieron ayer la primera reunión en la Escuela para ir tomando contacto con la vida universitaria, muchos tendrán la próxima semana una serie de clases de apoyo también para que el tránsito del Bachiller hacia la vida universitaria no se haga tan cuesta arriba. Puede que sean los últimos estudiantes de Minas en Oviedo.

Aunque la cifra de matriculados pueda parecer corta, el director de la Escuela, Francisco Javier Iglesias, preveía un descalabro mayor. "La valoración que hago es muy positiva, especialmente después de las declaraciones del propio rector diciendo que estos estudios estaban obsoletos", destaca, "lo que nos dicen los estudiantes es que vienen aquí porque les gusta la profesión y también porque están en Oviedo. Por cercanía". Más al sur, en Mieres, las cifras de matrícula tampoco van muy allá. Andan rondando también la decena de matriculados en el grado de Recursos Mineros. "Estamos más o menos a la par y si se nos traslada, muchos alumnos el primer curso ya no lo harán en Mieres, ya no les importará tener que irse a Gijón", asegura. Pese a todo, los chavales están con ganas, asegura Iglesias, "están animados. Hemos realizado ya varias jornadas de acogida, pero esta es la primera vez en la que todos los estudiantes se sientan en la primera fila. Otras veces se dispersan por ahí y muchos se ponen para atrás en la sala. Puede ser una buena promoción".

Entre los estudiantes que participan en esas jornadas de acogida hay un madrileño, Enrique Zamarro, que, sin embargo, no viene a estudiar la carrera, sino el máster que ofrece la Escuela. "El que había en Madrid no me atraía tanto, así que decidí venir hasta aquí", asegura.

La mayoría de los nuevos estudiantes eligieron la Escuela por su ubicación. "La escogí por la cercanía, la Escuela la tengo justo al lado de casa, vivo aquí, a diez minutos, y no quería moverme a Gijón ni a otro sitio", asegura Eduardo Alonso. El resto de sus compañeros defienden una tesis muy similar. "Vivo en Oviedo y todavía no tengo clara la ingeniería que voy a hacer, por eso me matriculé, por comodidad", asegura Íñigo Fernández Ladreda. A su lado, Pedro Menéndez señala que él tiene una "verdadera vocación por la carrera. Tengo pensado hacerla aquí". Así que la pregunta era obligada: ¿qué le parece el posible traslado de la escuela a Mieres? "No estoy muy de acuerdo, esta escuela tiene un prestigio que se debe mantener", resalta.

Carlos González, otro de los nuevos estudiantes, es uno de los que se apuntó por vocación, pero en su decisión, asegura, también pesó que la Escuela estuviera "cerca de casa, lo del traslado tampoco me gusta". Lo que sí que destacan los futuros ingenieros de Minas son las enormes salidas laborables que tiene la carrera. "Las tiene, yo ya he estado seis meses haciendo prácticas antes de venir a Oviedo", añade Enrique Zamarro. La mayoría se ve trabajando en el sector.

Mientras los estudiantes van asentándose y aclimatándose a su nueva ubicación el traslado quema etapas administrativas. En julio la mudanza fue aprobada en el consejo de Gobierno de la Universidad y la previsión es que a lo largo de septiembre lo haga en el consejo social, en el que hay representación del Gobierno regional, de la patronal y de los sindicatos.