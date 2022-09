Los voluntarios del albergue de animales piden al Ayuntamiento de Oviedo que les permita sacar a pasear a los perros con la calificación de potencialmente peligrosos y también a los cachorros. Hasta ahora, lo tienen vetado en función del protocolo que firmaron "a toda prisa y porque se aproximaban las elecciones", denuncian, hace tres años, en 2019. No obstante, recuerdan que en aquel momento también se acordó que el protocolo sobre cómo debían actuar estos voluntarios podían ser revisado, actualizado y mejorado según fuera pasando el tiempo. Y consideran que ha llegado el momento.

Dos de las voluntarias, Ángeles Moral y Marina Puche, recuerdan que, en aquel momento, en 2019, esos dos puntos eran los más conflictivos para sacar adelante el pacto. Pero consideran que es el momento de cambiar. "Llevamos más de un año y medio luchando para que estos protocolos cambien", explica Moral. "La respuesta del Ayuntamiento es que para eso tienen que sacar una nueva resolución y para eso solo se necesita voluntad política". Con el cambio de gestión del albergue, que tuvo lugar hace unos pocos meses no varió la situación. "Nuestro contrato continuó vigente con las mismas condiciones y nos animaron a que si no estábamos conformes con las mismas abandonásemos el programa", asegura. Desde que firmaron aquel protocolo, las cosas han cambiado, ahora los perros se testan y vacunan al entrar "por lo que lo que alegaban que no podíamos tener contacto con ellos por si les pegábamos algo ha desaparecido", asegura Moral.