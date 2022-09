"Tengo curiosidad por ver cómo se unen los cantes tradicionales y la música de Vázquez del Fresno"

Luis Miguel Rodríguez Sánchez es uno de los tres sobrinos del escritor asturiano Alejandro Casona, el hijo de su hermano José. Desde la casa familiar de Besullo, en Cangas de Narcea, donde Casona nació en 1903, vela y gestiona el legado de su tío. El 11 de septiembre asistirá en el teatro Campoamor al estreno de la ópera "La dama del alba", junto al resto de la familia del autor de la obra homónima.

–¿Sabía que Luis Vázquez del Fresno estaba trabajando en una ópera inspirada en la obra de su tío?

–Hace veintitantos años que tuve los primeros contactos con él a través de amigos comunes, me mandó incluso una casette con las primeras composiciones. La noticia del estreno me llegó a través de la Asociación de Amigos de la Ópera de Oviedo, me sorprendió después de tanto tiempo, no pensé que se llegara a hacer.

–¿La familia se ha involucrado en la producción?

–La única familia de Casona somos los hijos de sus dos hermanos: uno José, mi padre, y la otra Jovita, que tuvo dos hijas que viven en Barcelona. Y yo paso la mayor parte del tiempo en Besullo.

–¿Cree que a Alejandro Casona le impresionaría ver su obra trasladada a un escenario de ópera?

–¿Quién sabe? ¿Quién está en la cabeza del autor? Este es el segundo intento... Intento no, realidad.

–¿El primero?

–La otra vez fue en Bratislava, en 1976. Estábamos invitados al estreno en el Teatro Nacional de Bratislava, creo recordar que los días 7 y 8 de febrero. No pude asistir por el fallecimiento de mi padre. El autor era Bartolomej Urbanec y la traducción de Vladimir Olerini. Conservo algunos apuntes periodísticos, escritos en eslovaco, claro. Y fotografías. La agencia literaria, Lita, decía que había sido un éxito.

–Tendrá curiosidad por saber cómo se ha resuelto esta segunda versión.

–La obra de Casona es muy literaria, cargada de simbolismo y lirismo, y está muy ligada a Asturias. Tengo curiosidad por ver cómo se integran los cantes y bailes tradicionales, y el intimismo de la obra, con la música moderna, abstracta, de Luis Vázquez del Fresno. En la obra aparece la música tradicional de la noche de San Juan, que es esa y no otra. A ver cómo lo ha integrado todo...

–La familia custodia el legado literario de Alejandro Casona...

–Yo tengo el 50 por ciento de la propiedad intelectual y mis primas el otro 50 por ciento, la mitad cada una, la gestión es la que hacemos a través de la Sociedad General de Autores.

–¿Y continúa el interés por su obra?

–Las obras de Casona se siguen representando y editando: la edición crítica de Cátedra, que es excelente, y otras editoriales –Vives, Castalia...–. Ahora que está tan de moda el audiolibro, también se han hecho audiolibros de las obras de Casona y "La dama de alba" es una de las que se han escogido para ese formato. Y también para su lectura en internet.