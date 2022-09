Un pasodoble en el Bombé en honor de Gustavo Bueno, la "cúspide del pensamiento español"

"Gustavo Bueno simboliza y representa la cúspide del pensamiento genuinamente español, que nos coloca a todos los hispanos en un lugar privilegiado". Así explicó el compositor valenciano Salvador Chuliá los motivos que le llevaron a componer un pasodoble dedicado al filósofo y su mujer Carmen Sánchez, ambos fallecidos, cuyo estreno este sábado en el paseo del Bombé permitió a muchos ovetenses comprobar las mejoras realizadas en el emblemático kiosco del Campo. "Ha quedado maravilloso", indicó Begoña Tamargo, vecina de la zona tras asistir al recital.

La composición, que lleva por título el mismo nombre del pensador, es un tema de unos cuatro minutos de duración, de la que su padre intelectual destaca sobre todo dos aspectos técnicos. "Es rico en contrapuntos y diverso en la instrumentación que esconde", declaró apenas unos minutos antes de que la batuta de David Colado, director de la Banda de Música "Ciudad de Oviedo" pusiese a su batallón de 50 músicos al servicio de una puesta de largo histórica.

Si hay que poner algún "pero" al evento fue la imposibilidad de que los artistas se subieran al kiosco. Como la obra todavía no está recepcionada y aún quedan por instalar los elementos escultóricos de la cubierta, el Consistorio ha de esperar para programar actuaciones sobre el templete. "No es una inauguración oficial porque todavía no se puede, pero queremos que la gente vea el resultado de los trabajos", indicó el Alcalde, Alfredo Canteli, quien sostuvo que la construcción diseñada por Juan Miguel de la Guardia era "un problema olvidado" que va ahora va camino de convertirse "en una gran realidad para Oviedo".

Preguntado por otras mejoras previstas en el Campo, el regidor subrayó que se están acometiendo muchas obras. Como ejemplo puso el plan de renovación de pavimentos, bordillos y baldosas que se está ejecutando, a los que, aseguró, el próximo año se sumarán otros proyectos a través del presupuesto municipal. En cuanto al futuro del edificio del Pavo Real, dejó entrever que se están barajando diferentes soluciones. "Puedo decir que en el Campo habrá un restaurante, pero ya veremos cómo", explicó.

De momento, desde el Ayuntamiento se conforman con ver cómo los vecinos responden de manera positiva a las actuaciones realizadas en el parque. "Todo lo que hagan aquí es digno de aplauso porque es un sitio al que los ovetenses de esta zona tenemos mucho cariño", declaró Begoña Tamargo, emocionada al rememorar su infancia jugando y recorriendo los rincones del pulmón verde de la ciudad. "El Campo es una joya y ahora da gusto ver como luce su kiosco de la música", sentenció la carbayona.