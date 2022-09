Las ilustraciones de Miguel Santamarina decorarán durante las próximas semanas el céntrico bar ovetense El Olivar, en la calle Oscura. Tras casi treinta años de carrera, esta es la primera exposición del diseñador gráfico e ilustrador nacido en Oviedo, que trabaja para periódicos tanto nacionales como internacionales y que tiene su propia empresa familiar de diseño gráfico, Santamarina Diseñadores.

"Tenía muchas ganas de hacer por fin una exposición en la que mostrar mi trabajo, que además son cuadros que he hecho por gusto y no por encargo", explica Santamarina, que ha elegido esta original ubicación para mostrar su arte. El bar se encuentra en el número 3 de la calle Oscura. En él cuelgan sus obras desde el 26 de agosto y por el momento permanecerán ahí durante todo septiembre, por lo que sus llamativos colores decorarán el local durante las fiestas de San Mateo.

La muestra colgada en las paredes de El Olivar está formada por ocho lienzos de gran tamaño (65 x 90 centímetros), que, según define su autor, están hechos con un estilo "muy gráfico, sencillo y expresionista". Elaboradas con pintura acrílica, son obras inéditas hechas exclusivamente para esta exposición, que además es concebida como una muestra dinámica, ya que los cuadros están a la venta: pueden ser comprados por los asistentes al bar y cuando uno es vendido se repone por otro. "Si vas una semana y vuelves a la siguiente, puede que te encuentres con varias obras distintas, yo sigo pintando cuadros mientras dure la exposición", explica Santamarina. La temática de este conjunto es la misma: rostros de gente común, en tonos coloridos. "No he querido hacer retratos de famosos ni de nadie conocido, son personas inventadas, que van de mi cabeza al cuadro", afirma el autor, que define el proceso de creación de los lienzos como algo "fresco y rápido". Las obras tienen un punto de cómic, con un estilo que recuerda a Javier Mariscal o a Jean-Michel Basquiat, dos de los artistas que sirven como inspiración a Santamarina para definir su estilo propio.

Sobre su trabajo en prensa, es algo a lo que lleva dedicándose desde finales de los noventa, y que le ha llevado a colaborar con periódicos de países como Estados Unidos, China, Alemania, Francia o Inglaterra. Sus obras ilustran las páginas de esos diarios y acompañan a noticias o artículos en los que una ilustración puede aportar más que una fotografía. "Mis imágenes cumplen la función de ser un anzuelo que atrape al lector. Son ilustraciones llamativas que captan la atención, pero no dan toda la información del artículo", argumenta Santamarina, que añade que el objetivo es que su dibujo invite a leer el artículo. Por eso utiliza un estilo ambiguo, sugerente y abstracto, a veces recurriendo al sentido del humor. "Vivimos en una época en la que estamos bombardeados por imágenes, yo intento hacer cosas que no estén muy manidas y que sigan sorprendiendo", resume.

También trabaja con su hermana, la grafista Carmen Santamarina, en la empresa Santamarina Diseñadores, que fue creada por su padre y con la que han realizado entre otros muchos encargos la identidad corporativa del Sespa y del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

"Con la empresa y con los encargos de los periódicos trabajo para resolver las necesidades de los que me contratan, por eso con esta exposición me he sentido más libre y suelto", reflexiona Santamarina, que espera que los ovetenses disfruten de su arte en El Olivar.