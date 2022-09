"Esto es el paraíso y la vida no es solo música; Oviedo es una pasada culturalmente"

El principal de contrabajo de Oviedo Filarmonía, Hans Stockhausen, actuará como solista en el segundo programa del ciclo estival de la orquesta, «OFIL contigo en verano», hoy, a las 19.00 horas, en el patio del edificio histórico de la Universidad y bajo la dirección de Lucas Macías (entrada libre). Stockhausen interpretará el «Divertimento concertante para contrabajo y orquesta» de Nino Rota y el programa se completará con la «Sinfonía n.º 102, en mi bemol mayor», de Franz Joseph Haydn, y la «Sinfonía n.º 1 en re, op. 25, ‘Clásica», de Serguéi Prokófiev. Hans Stockhausen nació en Venezuela, en 1991. De madre gallega y padre alemán, estudió en el Conservatorio Elemental de Vigo, hizo el grado medio en Madrid, más un par de años en la Escuela Superior Reina Sofía y completó su formación con un Bachelor y un Master en Alemania. Pasó por la Sinfónica de Gran Canaria y por la Filarmónica de Berlín, con Simon Rattle.

–¿Cómo ha acabado en Asturias?

–Un compañero me habló de la orquesta, fue hace cuatro años, coincidiendo con la llegada de Lucas Macías a la dirección. Hice las pruebas y entré.

–¿Está a gusto?

–Vine a Asturias por la música. Aquí es donde me he encontrado cómodo. Esto es un paraíso y la vida no es solo música; culturalmente, Oviedo es una pasada. En Galicia, la ciudad de Vigo, con unos 300.000 habitantes, no tiene una orquesta fija ni una temporada de ópera como Oviedo. Zaragoza tampoco y sin embargo tiene uno de los mejores auditorios de Europa.

–¿Qué ha encontrado en Oviedo?

–La música clásica está integrada en la identidad de Oviedo, percibo esa identidad cultural y eso es importante, porque los músicos vivimos para nuestro público.

–Oviedo Filarmonía regresa con energía en este final del verano.

–Los inicios de temporada son como aire fresco. Volvemos con programas llenos de energía. El del pasado viernes era pequeñito pero matón, como suele decirse, un concierto muy intenso.

–¿Qué puede adelantar del segundo?

–Los conciertos de contrabajo no se programan de manera convencional y ofrecen la oportunidad de presentar un instrumento poco conocido, con el que explorar sonidos y una amplia paleta de colores. La música es de Nino Rota, el compositor estrella de Fellini.

–Oviedo Filarmonía apuesta por el talento propio al dar la oportunidad a sus músicos de tocar como solistas.

–Es algo muy beneficioso. Es una manera de que el público nos conozca mejor, a cada uno de los músicos, y que se identifique con nosotros. Es muy valioso que se dé a conocer a los músicos de la casa, que tienen la oportunidad de expresarse y dar a conocer su voz. También que se vea la calidad que tiene el músico a título individual. Oviedo Filarmonía es mucho más que una orquesta para acompañamiento lírico.