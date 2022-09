Archivada la denuncia por el nombramiento del director de Seguridad Ciudadana

La Fiscalía del Principado de Asturias anunció este lunes que ha archivado las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia presentada por un particular el pasado 9 de junio por una supuesta prevaricación administrativa en el nombramiento de Javier Lozano como director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo. El ministerio público considera que "no hay indicios de infracción penal", aunque abre la puerta a que el interesado emprenda acciones por la vía contencioso-administrativa para plantear su desacuerdo con la argumentación en la que se sustentó el nombramiento.

El denunciante sostenía que en el acta extendida sobre los méritos de los tres aspirantes al cargo "hubo errores y falsedades" a la hora de valorar e interpretar dichos méritos. Una argumentación que, a juicio del fiscal, no puede considerarse como ilegal, más si cabe, al existir una amplia argumentación sobre los diferentes méritos valorados por lo que, en todo caso, las discrepancias con las mismas solo pueden ser objeto de un procedimiento judicial a través de la vía contencioso-administrativa.

En la denuncia presentada se señala que en el procedimiento no se efectuó una entrevista personal con los aspirantes, pero la Fiscalía subraya que en la base séptima no se prevé dicha entrevista como imprescindible, sino solo cuando los concejales de gobierno lo consideren necesario para el proceso. Asimismo, el ministerio público no aprecia que falte la exigencia del Tribunal Supremo de que estos nombramientos cuenten con "una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad".

La apertura de estas diligencias llevó a la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, a pedir la paralización de la oposición para nombrar a un nuevo comisario principal de la Policía Local, para la que Javier Lozano figura como último aspirante en liza tras la realización de varias pruebas físicas y teóricas en las que se fueron cayendo los otros aspirantes. Taboada pidió al Alcalde la paralización del procedimiento, todavía pendiente de una última prueba, al alertar de la existencia una investigación judicial abierta sobre la designación de un Javier Lozano que inició el mandato como asesor del gobierno local.