Canteli tilda de "irresponsable" al Rector y la oposición le afea que no se reúna con él

"Yo no tengo nada liado con Minas, lo lía una persona irresponsable que promete en campaña el mantenimiento de Minas y luego no respeta lo que dice". Así de tajante se mostró el Alcalde, Alfredo Canteli, a preguntas sobre el "lío" montando a raíz de su carta abierta en LA NUEVA ESPAÑA en la que advierte de que Oviedo "irá a los tribunales" para frenar los planes del Rector, Ignacio Villaverde, de trasladar la actual Escuela de Minas de la calle Independencia al campus de Mieres. A las palabras del regidor se suman las voces del resto de grupos municipales que le afean el hecho de no haber convocado ya una reunión con los responsables de la institución académica y dudan de su capacidad para conseguir que los estudios de Minas continúen en la capital asturiana.

Canteli argumenta su posición de llevar el traslado ante la Justicia apelando a la defensa del interés general de los carbayones. "Me limito a defender los intereses de Oviedo y los defenderé hasta el final", declaró el máximo mandatario municipal coincidiendo con la recepción a la rectora de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte del Grupo Pachuca, Gabriela Murguía, en la que admitió una pérdida de confianza en Villaverde. "Cuando uno no respeta sus manifestaciones no tiene credibilidad", apostilló sobre el cambio de criterio del Rector respecto a sus promesas electorales. Desde el principal grupo de la oposición, el portavoz socialista reprocha al Alcalde la falta de capacidad para alcanzar acuerdos con la institución académica. "Tiene un mandato del Pleno para defender la continuidad de Minas desde hace siete meses, pero lo único que ha hecho es insultar al Rector en la prensa", critica Wenceslao López, quien ve electoralismo en el proceder de su sucesor en la Alcaldía. "No ha planteado siquiera la posibilidad de reunirse con las otras instituciones para abordar el asunto, lo que nos lleva a pensar que sólo busca réditos electorales", explica el socialista. Para la portavoz de Somos, Ana Taboada, el regidor demuestra con sus ataques al Rector un déficit de pericia para obtener acuerdos positivos para la ciudad. "Canteli debe asumir que su capacidad para favorecer a los ovetenses es nula", indica la concejala, entre acusaciones de toda índole al regidor. "Mientras intenta desviar la atención con la marcha de la Escuela de Minas a Mieres abandona cualquier tipo de colaboración con la ciudad, como las becas de investigación con las que el anterior mandato aportábamos un millón de euros a la Universidad", declara la también miembro de la dirección regional de Podemos. Por parte de Vox, su portavoz municipal, Cristina Coto, reivindica que su formación ya alertó de que la mano del gobierno regional socialista estaba detrás del traslado de Minas. "Vox dijo desde el minuto uno a Canteli que llevar Minas era una operación política detrás de la cual estaba su amigo Barbón", señala la concejala de la oposición, dando por hecho que la amenaza de acciones legales del Alcalde responde a la cercanía de la cita con las urnas. "Que lo haga ahora, exclusivamente porque estamos a las puertas de unas elecciones, no tapa su silencio durante meses", sostiene Coto, afeando al PP que no haya conseguido su promesa electoral de abrir "un cauce permanente de comunicación con la Universidad" para implantar las titulaciones de Gastronomía y Bellas Artes en la capital.