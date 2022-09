El Kuivi baja el telón en el Cristo con 50.000 visitantes en 59 días

Con la música del grupo "Muñeco Vudú" y la sensación de tristeza por decir adiós a un gran verano cultural, el festival Kuivi bajó en la noche del domingo el telón a 59 jornadas de conciertos y espectáculos desarrollados del 8 de julio al 4 de septiembre con una asistencia estimada de 50.000 espectadores. "La valoración es muy buena, algunos conciertos como el de ‘Dixebra’ han sido un hito en el verano ovetense", celebra el promotor Carlos Baumann en plenos trabajos para desmontar el complejo cultural habilitado en los terrenos del viejo hospital del Cristo.

Los organizadores se quedaron con varias cosas. Desde la nutrida y exitosa programación hasta la buena acogida recibida entre los vecinos de un barrio que trata a trancas y barrancas de aferrarse a iniciativas que cubran el gran vacío dejado por la marcha del complejo sanitario a La Cadellada a mediados de la década pasada. "Ya el año pasado estuvieron interesados en acogernos y ahora nos transmiten que están muy contentos", destaca Baumann.

Preguntado por si la edición de este año superó los éxitos de la primera celebrada en 2021 en San Lázaro, el organizador prefiere no mojarse. "No se trata de colaboraciones, el año pasado estuvimos muy bien y en el Cristo también vivimos momentos históricos", apunta sin desvelar cuáles son los planes del festival para el próximo año. "Todavía no sabemos que será de todo esto", desliza dejando abiertas todas las posibilidades.

A la hora de quedarse con alguno de los días, además del pasado jueves en el que "Dixebra", "Skama la rede" y "Ochobre" perpetraron un llenazo con cientos de personas cantando, saltando y vibrando con los mejores temas de estas bandas asturianas, la organización destaca la participación de varios grupos extranjeros de gran nivel y solo lamenta algunas jornadas en las que el mal tiempo mermaron la asistencia u obligaron a aplazar alguna actuación.

En la jornada de ayer la ausencia de música en el aparcamiento del área de policlínicas del desaparecido hospital causó una sensación extraña a muchos vecinos y amantes de la música que a pocos días de San Mateo despidieron a una de las grandes apuestas culturales del verano ovetense. "Hoy el barrio estará un poco más triste", sospechan los organizadores.