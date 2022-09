Las goteras obligan a suspender las competiciones en el Corredoria Arena

El Corredoria Arena, conocido popularmente en el barrio como el "cubo negro", no podrá acoger competiciones deportivas debido a que las obras para solucionar el problema de goteras que padece desde hace unos años el edificio no han logrado subsanar las filtraciones de agua. "Hay dos o tres puntos en los que si llueve mucho cae bastante agua", denunció ayer el presidente del Club Bádminton Oviedo, Nicolás García. Ante esta situación, el Ayuntamiento ya les ha transmitido a los clubes que se alojan en ese inmueble (el de bádminton y el de gimnasia rítmica) que pueden entrenar, pero no organizar sus competiciones.

"Al final, si se pone a llover, un entrenamiento puedes pararlo, pero no una competición que esté en marcha", resalta García. Precisamente, el Club Bádminton Oviedo tenía previsto ser el anfitrión de la conocida como Copa Iberdrola Femenina, un campeonato de carácter nacional que pretendían que se jugase en su casa, en el Corredoria Arena, a finales de septiembre. No podrá ser. El club ha tenido que buscar una nueva ubicación y las deportistas tendrán que desplazarse al polideportivo de Tudela Agüeria. "No es lo mismo, nuestra casa es la Corredoria y en Tudela hay menos espacio en las gradas y está más lejos de los hoteles, cuesta algo más llegar hasta allí", lamenta García. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que las obras "no están acabadas" y que la decisión de suspender las competiciones más próximas se toma por seguridad. También puntualizan que esperan una pronta solución. De hecho, el Club Bádminton ha intentado buscar comprensión en el consistorio ovetense y, según García, la han encontrado. "Vemos que por parte del alcalde (Alfredo Canteli) y de la concejalía de Deportes (que controla Conchita Martínez) hay buena voluntad para llegar a una solución". El problema de las goteras en esta instalación deportiva viene de atrás. Tanto los clubes de bádminton y de gimnasia rítmica allí alojados llevan ya unos cuantos meses como nómadas por otros polideportivos del concejo. El inconveniente es que la empresa adjudicataria de los trabajos comprobó, cuando se puso manos a la obra, que la tarea iba a ser mucho más costosa de lo presupuestado. La actuación incluía un cambio de las enormes luminarias que dejan pasar la luz del sol, que la compañía juzgó de inasumible. Ante esa cerrazón, el consistorio le pidió que, al menos, solucionara el problema con las goteras que, por lo que se ve, persiste. "Lo que más nos extraña es que desde mediados de agosto no vemos a nadie trabajando allí", dice García.