"No me mueve buscar un sillón, hay ilusión por una renovación y que llegue gente nueva"

Rosana Prada Otero (Mieres, 1975) fue directora regional de Industria del Principado entre septiembre de 2019 y octubre de 2021 y es la primera candidatas que da el salto para concurrir a las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (Amso), que designarán la candidatura a la Alcaldía en 2023.

–¿Por qué da este paso?

–No me mueve la búsqueda de un sillón, que es como la sociedad suele ver a los políticos. Esto es algo que llevo tiempo meditando, es un paso que no es fácil, pero estoy decidida. Lo que me mueve es la visión que tenemos los ciudadanos de a pie de los políticos, quiero hacer ver que hay otra forma de hacer política y que esto realmente puede ser útil para la ciudadanía.

–¿Teme mucha competencia en las primarias?

–La incertidumbre es grande, suena algún nombre, alguno, digamos, más antiguo que otro, alguno nuevo, pero nadie se atreve a dar el paso, está todo el mundo como escondido, agazapado para ver qué movimientos hay. Esa es una de las cosas que quiero cambiar. A mí me gusta ir de frente, ser clara. Mi decisión ya se la he trasladado a Delia Losa (secretaria general de la AMSO) y no me escondo ni espero a ver qué hace el resto.

–¿Cómo es su relación con Delia Losa?

–Buena. Es una persona de lo más afable, de lo más amable y siempre tiene la mejor predisposición.

–¿Cómo fueron esos dos años como directora general de Industria?

–Lo valoro muy positivamente. Cuando vas con ganas y dispuesta a trabajar hay muchísimas cosas que hacer y mucho que aprender. Adquirí un gran conocimiento de la situación industrial y económica de Asturias, que es algo que no te da ningún trabajo en la esfera privada. Lo más positivo fue poder hacer cosas por la ciudadanía, de ahí me nacieron las ganas de continuar con este tipo de trabajo.

–¿Y por qué salió antes de tiempo de la consejería de Industria?

–Por incompatibilidad de caracteres. Son los consejeros quienes deciden de qué equipo rodearse, cuáles son los perfiles que quieren a su alrededor y no compartíamos muchas visiones.

–La AMSO es una plaza complicada.

–Llevo hablando con compañeros muchos tiempo y todos coinciden en la misma visión. Nadie duda de las ganas, pero esta ejecutiva nació de un "ni pa tí ni pa mí" y se intentó conformar a diferentes grupos de opinión que había dentro. Desde la militancia siempre me he ofrecido a aportar lo mucho o poco que pueda dar para contribuir.

–¿Y ha pulsado ya los apoyos que podría tener?

–Si. Llevo mucho tiempo moviéndome y viendo si podía tener apoyos y veo que sí. Me llama mucho la atención y me anima la ilusión de la gente, porque parece que siempre están los mismos, la gente tiene ilusión por que haya alguien nuevo que suponga una renovación, un cambio y que traiga nuevas ilusiones. Tenemos que hacer ver a la gente que por nuestra parte va a haber muchísimo trabajo para llevar a Oviedo al sitio donde debe estar. Espero que el proceso de primarias de la AMSO sea lo más limpio posible, yo voy con muchas ganas.

–¿Por qué cree que el PSOE perdió la Alcaldía hace tres años?

–Hay que apuntar que cuando Wenceslao López fue alcalde tenía menos votos y concejales de los que tiene ahora. No solo hay que conseguir que la gente te apoye, hay que saber gestionar esos apoyos y saber dialogar con todo el mundo e intentar alcanzar acuerdos y consensos de forma que se pueda sumar.

–¿Y cómo valora al gobierno municipal de Alfredo Canteli?

–No me gusta decir que todo es malo y negativo. Hay cosas que se han hecho no tan mal, pero todo es mejorable también. Vamos a ahondar en lo que no se ha hecho y en lo que se ha hecho mal; y mejorar lo que se ha hecho medianamente o no tan mal.

–Canteli se ha perfilado ya como candidato del PP a la alcaldía ¿Cómo lo ve como oponente en una campaña electoral?

–Canteli no es un perfil que me atraiga para tener como alcalde de mi ciudad. Busco un perfil más ligado a estos tiempos, y a estos ciclos de vida y políticos.

–¿Qué le falta a Oviedo?

–Oviedo es una gran ciudad que tiene recursos y hay que saber explotarlos. A mi me dan envidia otras ciudades con parques tecnológicos y con perfiles más industriales. A Oviedo hay que darle un enfoque más empresarial y atraer compañías potentes e innovadoras que son las que crean empleo y riqueza.

–¿Eso puede conseguirse con el pacto para los terrenos de La Vega?

–Exacto. Sería estupendo que saliera adelante y darle otro giro y otro enfoque a la ciudad.

–También ha habido críticas a ese pacto.

–Hay un protocolo firmado, en enero se pasaría al siguiente paso del convenio, hay unos plazos... Si el PSOE logra la Alcaldía todo esto se puede acelerar de forma muy importante. Si en Oviedo, Asturias y Madrid hay gobiernos socialistas y progresistas todo irá de la mano y será más sencillo. Y tendríamos muchos mejores proyectos para atraer.

–Nació en Mieres y es ingeniera de Minas, así que es obligatorio preguntarle ¿cómo ve el posible traslado de la Escuela al campus de Barredo?

–Es un asunto complicado, soy ingeniera de Minas y tengo mi corazoncito en la Escuela en la que pasé unos años. Habría que sentarse y evaluar los pros y los contras. Pronunciarse blanco o negro no es tan sencillo.