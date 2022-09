La ópera se nutre con voces que huyen de la guerra en Ucrania: "Aquí podemos vivir"

La oportunidad de venir a Oviedo surgió por "casualidad", dice Viktoriia Holubova. Ella y su compañera, Oksana Hasan, dejaron Ucrania en marzo, unos días después de que el ejército ruso comenzara la invasión de su país. Buscaban huir del horror de la guerra. Aunque en verdad, lo de venir a Oviedo no fue tan casualidad. Fue una trabajadora del conservatorio de Járkiv quien les habló de la capital asturiana y de unas plazas para hacer un Erasmus. Otros muchos de sus compañeros de estudios eligieron otros destinos como Madrid, Valencia o Vigo. Todos buscaban una salida. Holubova debutará este fin de semana como una de las voces del coro "Intermezzo", el coro titular de la ópera de Oviedo, durante la representación de la obra "La dama del alba" de Luis Vázquez del Fresno. La segunda lo hará en "Norma", ya en octubre. "La pena es que mi madre no estará aquí porque es mi primera actuación, pero le mandaré un montón de vídeos y de fotos para que me vea", dice Holubova.

Llevan seis meses en Asturias y el castellano ya empieza a costar menos. Pero siguen con un ojo en su país. "La situación en Ucrania continúa siendo muy difícil porque mucha gente está muriendo, pero el ejército ucraniano es muy fuerte, no se va a dar por vencido y estoy convencida de que va a ganar", señala con contundencia Hasan, "cada día están liberando ciudades que estaban ocupadas".

"Mi casa por ejemplo está muy cerca de la línea de guerra, pero allí la gente quiere vivir y no quiere dejar sus casas, quieren seguir haciendo su vida allí", destaca Holubova, "pero la situación continúa siendo muy complicada".

El teléfono y las videoconferencias las mantienen unidas con sus familias, que permanecen en permanente contacto. "A mi madre no le gusta hablar de la guerra y cuando le pregunto por la situación me dice que todo está normal, que está cocinando...", señala. Pero no es así. Holubova asegura que "cuando hablas con tu familia y escuchas por detrás las sirenas es aterrador". Antes de poner rumbo a Oviedo, vía Leópolis y Polonia, pasó un par de noches durmiendo en el metro, aterrada. "Ahora aquí estamos viviendo como lo hace la gente normal, lo que no es posible en nuestro país", asegura Hasan. Del conservatorio dieron el salto al coro Intermezzo, hicieron las pruebas para poder cantar y las superaron con nota.

Para Holubova será la primera experiencia ante un escenario lleno de público, pero no para Hasan que asegura que ya participó en un musical en Ucrania. "Con mi familia he ido a muchas óperas en Ucrania, pero nunca me imaginé que podría trabajar en una", señala la primera. La segunda aclara: "Trabajé en un teatro, pero era pequeño, en un musical". Vista la situación de su país no hacen planes de cara a un futuro muy lejano, prefieren ir viviendo el día a día. "Ahora quiero centrarme en esto, en estudiar y en trabajar aquí en el teatro", dice Hasan. A lo que Holubova agrega: "No tengo planes de futuro, voy a centrarme en estudiar, en hacer conciertos...". Pero siempre con un ojo en su país natal, en Ucrania.