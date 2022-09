Lleno hasta la bandera en el Centro Asturiano

El Centro Asturiano tenía hambre y se notaba. "Había muchas ganas de reunirnos", decía Sara Izquierdo Fernández, que junto a su familia y amigos compartía bollos preñaos y empanadas en uno de los praos de esa ladera del verde y empinado Naranco. El club ovetense cerró sus fiestas por todo lo alto repartiendo 16.000 bollos entre sus socios, sacando a la Santina en procesión, y acompañándolo todo con música, buenos bocados, sidra y vino, deporte (una vez hecha la digestión) y bailes. El balance era tremendamente positivo. "Ha sido una semana impresionante de fiestas", aseguraba José Manuel Granda Valdés, presidente del Centro Asturiano después de una multitudinaria misa que se celebró en la parte delantera del edificio principal. En ese momento lucía un sol de restallo, pero Granda no se fiaba y miraba con desconfianza hacia el cielo. "Solo pido a Dios que aguante sin llover", dijo. Deseo cumplido, pese a unas cuantas nubes amenazantes.

El que no se quiso perder los "impresionantes" festejos fue el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que volvía a la que había sido su casa durante más de diecinueve años –fue presidente del Centro Asturiano entre 1999 y 2019– antes de su mudanza al Ayuntamiento carbayón. Era la primera vez que Canteli volvía a pisar las instalaciones lúdicas y deportivas de esa ladera del Naranco y fue recibido entre abrazos y multiples muestras de cariño y de afecto. Su trabajo dejó huella. Eso sí, el regidor descartó hacer valoraciones sobre los festejos. En su lugar, fue Conchita Méndez, concejal de Deportes municipal, la que reflexionó sobre unas fiestas que también calificó de exitosas. "Hoy es un día festivo tras dos años muy complicados porque hubo uno en el que hubo que suspender todas las celebraciones por la pandemia" aseguró, "he estado muchos años vinculada al club y las fiestas de Covadonga son nuestro día estrella". Méndez había sido parte de la junta directiva del Centro desde 2015 y responsable de la sección de pádel. Un par de años después, en 2017, fue nombrada presidenta de la Comisión de Deportes de esa institución, siempre de la mano de Canteli.

La concejala insistía en la idea de que había ganas entre los socios de volver a la normalidad tras un par de años de restricciones por culpa del covid. "Había muchas ganas porque hay muchas actividades lúdico festivas y encima el tiempo acompaña", dijo. Méndez era de las que también miraba al cielo, pero por otras razones, no tan a corto plazo. "Vamos a llevar todos los huevos del mundo a Santa Clara para ver si durante las fiestas de San Mateo que empiezan mañana (por hoy) logramos sacar todos los eventos adelante", aseguró la edil. La semana que viene amenaza lluvia.

Según las estimaciones del presidente del Centro Asturiano, a la hora de la comida había en las instalaciones unos 7.000 socios compartiendo mesa y mantel. La tremenda afluencia se notaba en las inmediaciones con una enorme caravana de coches que intentaban acceder al club y que atascaron los accesos durante varias horas. La fila de vehículos llegó en algunos momentos hasta el aparcamiento de los monumentos prerrománicos. "Es impresionante, este es el año que más gente hay", apuntaba Granda Valdés, que tiraba de perfeccionismo. "Siempre se ven cosas que se pueden mejorar para los próximos años, vamos tomando nota", aseguró, "se va aprendiendo". Como muestra del bullicio, el presidente del Centro Asturiano explicaba que "el miércoles en la verbena no tuve forma de poder coger una silla. Tuve que marchar porque estaba todo a tope", relata.

No había que irse tan lejos en el tiempo, ayer mismo las instalaciones del Centro Asturiano eran un hervidero de gente. Una de las mesas la compartían Sergio Pérez, Adriana de la Rosa, Manuel Vilaboa y Marta de la Rosa. "Había muchas ganas de disfrutar aquí con un día con un poco de sol", aseguró Sergio Pérez. A lo que Vilaboa agregó: "Esto es el disfrute pleno". Y eso que no llevan mucho de socios del club, solo un par de años, justo desde el comienzo de la pandemia del coronavirus. Aunque ya le habían hincado el diente a los bollos preñaos del Centro. "El año pasado subimos, pero no había mucho ambiente", dijo Marta de la Rosa. A lo que Vilaboa agregó: "Alguna vez aunque no éramos socios ya habíamos subido invitados por algún amigo que sí que lo era". Ayer pudieron saciar todos ellos el hambre de fiesta.