La Universidad evita cuantificar todavía el coste del traslado de Minas a Mieres

El equipo el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, avanza sin retrasos por la senda de sus planes estratégicos y esta semana el Consejo Social de la institución académica ha aprobado, con tres abstenciones (Cámara de Comercio de Oviedo, Fade y Asociación de jóvenes empresarios) y un único voto en contra (el del representante del PP) la supresión de los estudios de Minas en Oviedo y del centro donde se impartían en la capital del Principado. El resultado de la votación, sin embargo, estuvo a punto de quedar más deslucido por la negativa de la Universidad a cuantificar, todavía, el coste de llevar Minas a Mieres.

Según varias fuentes presentes en la sesión del martes de la reunión del Consejo Social, más allá del debate sobre el traslado de Minas a Mieres, con la voz de Isidro Fernández Rozada (como representante del PP) como la que de forma más significada se pronunció en contra de los planes del Rector, el problema surgió de pronto, antes de la votación, cuando el interventor general del Principado, Francisco Méndez puso reparos legales a la votación y aprobación de la supresión de Minas. Según expuso Méndez en ese momento, la votación sobre la supresión de los estudios de Minas y de la propia Escuela en Oviedo, que está prevista para el próximo curso, debería ir acompañada por una memoria económica que cuantificase el coste de dicha operación.

Sus reparos dieron lugar, en ese momento, a una discusión jurídica, más que de fondo –confirman varias fuentes consultadas– sobre la necesidad de que el acuerdo tomado esta semana tuviera que ir acompañado de la correspondiente memoria económica o no. La catedrática de Derecho Administrativo y Secretaria del Consejo Social, Miriam Cueto, refrendó el requisito legal que exigía el interventor del Principado, mientras que el propio Rector, Catedrático de Constitucional y que también ocupó en su día el puesto de Secretario del Consejo Social, expuso que la simple supresión de los estudios, cuestión que se estaba votando en aquella sesión, y no ya la creación de los nuevos en el campus de Mieres, que se realizará posteriormente, no requería ninguna memoria económica por carecer de todo coste.

El Rector argumentó, en este sentido, que el coste del traslado de los estudios de Minas a Mieres se aportará más tarde, a lo largo de los procesos que todavía quedan por delante: la validación de estas modificaciones por parte de la Aneca, que es la agencia nacional ligada a los estudios universitarios, y el visto bueno del Principado, que en última instancia tendrá que financiar la operación y los nuevos estudios.

La discusión sobre si el simple hecho de cerrar o no tiene un coste, ligado a la posibilidad de lo que puede suponer para los profesores prolongó un poco más el análisis jurídico pero no por mucho tiempo. El interventor general del Principado, Francisco Méndez, manifestó todavía su intención de abstenerse en la votación ante la ausencia de memoria económica y por las dudas legales que ello le generaba. Sus pretensiones provocaron un nuevo análisis jurídico en el que al interventor se le indicó que su condición de representante de una institución pública no le permitía abstenerse, a diferencia de lo que iban a hacer los representantes de los sectores económicos.

Su voto fue, finalmente, en la misma dirección de lo previsto por parte del Ejecutivo regional y el Rector salvó la supresión de los estudios de Minas en Oviedo sin más debate jurídico encima de la mesa.

Ayer, fuentes del equipo rectoral prefirieron guardar silencio y evitaron comentar los reparos legales expuestos en la reunión del Consejo Social por parte del interventor general del Principado de Asturias. La secretaria del Consejo Social, Miriam Cueto, consultada por este periódico, apeló al "sigilo debido" de los miembros del consejo para no pronunciarse sobre lo debatido en la sesión y se remitió al comunicado en el que se dio cuenta de la aprobación de la supresión de los estudios.

Por parte del Ayuntamiento de Oviedo, el Alcalde, Alfredo Canteli, principal opositor de los planes de Villaverde para juntar los estudios vinculados a la minería en Mieres, tampoco hizo ayer nuevas declaraciones al respecto ni dio réplica al Rector, que en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA lamentó los ataques recibidos por parte del regidor ovetense. Villaverde acusó a Canteli de haber cruzado "

una línea roja", la de "la descalificación personal". "Cuando me descalifica a mí", expuso en declaraciones a este periódicos, "está descalificando al conjunto de la Universidad de Oviedo. Nunca pensé que llegaríamos a ese extremo, pero quiero creer que fue un calentón verbal que tuvo en un momento determinado. Por eso, yo seguiré manteniendo con él una relación cordial tanto a nivel institucional como personal".

Rector y Alcalde tampoco se encontrarán hoy en la inauguración del curso académico, ya que Canteli estará junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que visita la fábrica de armas de Trubia.