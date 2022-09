"El concierto que menos disfruté en San Mateo lo di yo el año pasado"

Rita Ojanguren (Oviedo, 1991) canta como vive, acariciando cada palabra y cada día. Es ovetense pero también brasileña o londinense. Hace música de esa para escuchar copa en mano y sin reloj, de la de disfrutar cada nota y cada sílaba. Canta canciones propias, algunas escritas por ella, como esa belleza que es «La gota que colmaba», y otras que aunque son de otros artistas esta ovetense ha hecho suyas, como la maravillosa versión de «Ya no te hago falta» de Sen Senra. Habrá oportunidad de escucharla estos días en San Mateo, hoy mismo estará a las 13.00 horas, ella y su guitarra en la Plaza Porlier.

–Xente de Oviedo, ¿tambor o gaita?

–Tambor, tambor, tambor…

–¿Cuál fue el mejor y el peor concierto que ha podido disfrutar en las fiestas de Oviedo?

–Tengo muy buen recuerdo de «Vetusta Morla» en la Plaza de la Catedral en 2009… El que menos disfruté lo di yo el año pasado con un equipo de sonido insuficiente para el volumen de un público amabilísimo que aplaudió igual que si hubiera oído algo.

–San Mateo: ¿un lugar propicio para el amor o para el desamor?

–Las fiestas siempre fueron territorio de quienes se encuentran en un punto intermedio.

–¿Mejores lugares para comerse el bollu?

–Con amigos y sentados en el suelo.

–El mejor mojito que ha probado nunca en San Mateo fue…

–El del Rincón Cubano y el de El Paraguas.

–¿Cuál fue su gran noche mateína?

–Alguna completa: con chiringuitos, conciertos, bocata y paseo para ver los fuegos. Al final de la noche volver a casa en barco y dormir como un bebé.

–¿Vio a Slash en el Pinón?

–Tenía menos de un año. Pero tengo pendiente pedir a Jorge Otero que me cuente la historia.

–Si pudiera recuperar un chiringuito de los de antes, uno solo, sería:

–Recuperar uno solo sería quedarse con la miel en los labios…

–¿Es de celebrar en la calle (casetas, chiringuitos…) o se refugia en los bares de siempre?

–Mientras hace bueno siempre presta la calle, sea en chiringuitos o terrazas, si consigues mesa. Pero hay momentos para todo y la música suele ser mejor en los bares.

–El Día de América en Asturias, ¿va al desfile «haiga lo que haiga»?

–Me llevaba mi tía de pequeña, con silla y todo. El confeti y las serpentinas de aquel papel áspero son una buena imagen de lo que representa para mí.

–Carrozas de San Mateo. Un par de ejemplos.

–Mis recuerdos son borrosos… Pero prometo no perdérmelas este año y tomar nota.

–¿Qué pinta en San Mateo la Romería del Cristo?

–Creo que este año hay algún concierto realmente interesante por la zona…

–Si yo le digo paxarina…

–¿Pero me lo puedo comer o no?

–El mejor lugar para ver los fuegos era siempre…

–El prao del Parque de Invierno con las amigas y unas pipas.

–¿Es más fácil ganarse la perdonanza o evitarse una buena resaca en San Mateo?

–Esto no suele caer muy bien, pero me cuesta poco no pasarme con el alcohol. Por el contrario, según Google ni siquiera reúno los requisitos para aspirar a la perdonanza.

–¿Es de la temporada de teatro en el Filarmónica o de inaugurar la de Ópera en el Campoamor?

–En todo teatro hay magia. Ir al Campoamor es ir a una gran fiesta e ir al Filarmónica es estar como en casa.

–¿De dónde sale Mateín?

–Ahí me pillásteis…

–¿Para salir en San Mateo es mejor por semana o el fin de semana?

–Por semana. Es más fácil moverse por las calles, pillar mesa y el factor sorpresa puede hacer que un jueves cualquiera pase a la historia.

–El pregonero ideal que todavía no ha visto nunca en el balcón del Ayuntamiento es…

–Litos Fernández

–¿Con qué político ovetense se iría de juerga en una noche mateína?

–Con cualquiera que esté dispuesto a facilitar la música en directo en los bares.