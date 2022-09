«Las críticas al reggaeton se parecen mucho a las del nacimiento del punk»

Guille Milkyway es un pesimista luminoso, un hombre que hace canciones rompepistas desde la soledad de su estudio y al que le costó mucho subirse a un escenario para llevar al directo lo que salía de su cabeza. Es el corazón de «La Casa Azul» que el martes estará en el recinto de La Ería dentro de la programación de San Mateo. Junto a ellos, «Fangoria» y «Nancys Rubias», es decir Alaska y Mario Vaquerizo. Será la noche de la purpurina y el confeti.

–«La casa azul» es algo más que un grupo de música.

–Es un proyecto de vida. Desde el inicio tuve claro que me acompañaría para siempre. Es mi manera de poder expresarme y que necesito de manera vital, por mucho que evolucione, que ya lo ha hecho, ha ido mutando con los años.

–¿Cómo ha mutado?

–El proyecto empezó en 1997, escondiéndome, por muchos factores, entre ellos la timidez. Hasta hace cuatro o cinco años, para mí tocar en directo era un auténtico suplicio. Primero creaba una fantasía en mi estudio, luego me inventé un grupo ficticio y más tarde unos androides pero llevar eso al directo se me hacía un mundo, creo que por mi incapacidad de trabajar en equipo dentro de «La casa azul», porque fue un proyecto que nació de mí y para el que era autosuficiente por lo que tardé muchos años en poder compartirlo y que entrara más gente. El problema era llevar al directo lo que yo creaba pero para subsistir como grupo hay que tocar en directo.

–Hablando de grupos ficticios, usted fue el responsable de aquella campaña publicitaria en la que el grupo «Los Happiness» cantaba «Amo a Laura».

–Sí, una campaña para MTV. Fue algo que llegó muy por sorpresa y al final la creatividad de la campaña acabó excediendo a la marca. De todos modos aquello me vino muy bien porque fue justo en el momento en el que había dejado mi trabajo para tirarme a la piscina y dedicarme a la música. Tenía pánico al futuro y cogía trabajos por encargo. Por suerte, aquella campaña me dio tranquilidad. No es lo que quería acabar haciendo pero sabía que al menos podría vivir de algo.

–MTV, Operación Triunfo, estuvieron a punto de ir a Eurovisión con «La revolución sexual»... Ha estado en todas partes.

–Pero mi militancia es el underground. Creo firmemente en la autosuficiencia y en que no debe haber intermediarios que metan mano en lo creativo o lo artístico para mediatizar la obra. El mainstream tiene muchos eslabones dentro de la cadena y eso lo estropea todo. Lo que ocurre es que también soy muy curioso y cuando me llegaban esas propuestas no quería cerrarme aunque muchas veces me costara mucho superar mi introversión. De todos modos me ha ido muy bien y nunca he hecho nada que no quisiese hacer. Estar de profesor en la academia de Operación Triunfo me permitió hablar a los chavales de los inicios del punk en los 70 y de otras cosas de las que no se suele hablar en televisión. Siempre he pensado que son muy positivos los elementos disruptivos en lugares que no esperas y hablar de relaciones entre los géneros musicales a los chavales de la academia creo que es muy positivo. El reggaeton no aparece de la nada, igual que no lo hizo el hip hop ni en acid house. Trataba de explicarles cómo Jamaica es el germen de muchas cosas y el reggaeton tiene esa misma raíz.

–¿Maldito reggaeton?

–No, nunca. Rechazo por completo las posiciones inamovibles. Es natural que a nivel generacional a una persona no le guste la música de la siguiente, si no fuera así ese género no hubiese tenido futuro. Te puede no gustar una cosa pero eso es compatible con que no sea una mierda. Rompo una lanza a favor de la generación posmilenial, en la que han desaparecido esas barreras, están muy dispuestos a escuchar de todo. No sé en qué momento hemos llegado a esto, a esta guerra generacional, las críticas al nacimiento del reggaeton se parecen mucho a las del nacimiento del punk. Cuando se empezaba a hacer jazz también se consideraba un atentado. Es como la polémica por si Rosalía lleva músicos o no en sus directos. Te puede gustar o no pero está claro que lo que ofrece es algo remarcable. Uno de los pilares de mi enfoque es jamás entrar en prejuicios.

–Lleva usted los años suficientes para ver que la industria ha cambiado que es una barbaridad.

–Sí, y no estoy en contra. No se puede ir en contra de los tiempos, del progreso. Para mí las nuevas plataformas de música en streaming son muy buenas para el usuario y como músicos tenemos que estar ahí, pero eso no quita que sigamos vendiendo discos de vinilo. Hay que estar en todas partes con todo, luego ya buscaremos la manera de subsistir, pero no puedes cerrarte a los cambios. Yo sigo coleccionado vinilos y las plataformas digitales me parecen una maravilla.

– «La casa azul» ha enganchado muy bien con los jóvenes.

–La primera vez que tocamos en el festival Arenal Sound íbamos cagados porque la media de edad era de 18 años y partimos de que solo escuchan reggaeton y música urbana pero también escuchan otras muchas cosas. De repente te das cuenta de que tenemos asumidos clichés generacionales que no existen. Una de las canciones que mejor funciona entre los jóvenes es «El momento», que yo pensaba que era una canción superadulta. Luego piensas que cuando nosotros éramos jóvenes también nos gustaban grupos que llevaban muchos años.

–Es usted un pesimista luminoso que escribe canciones como la última que ha lanzado, «No hay futuro».

–Pues ahora que lo dice me siento cómodo en esa definición. Tiendo a ubicarme en lo no optimista porque la realidad siempre te pasa por encima. Canto «No hay futuro», pero también que «tiene que haber algún lugar, alguna luz».

–¿Cómo es un concierto de «La casa azul»?

–Pues al de Oviedo llegamos en plena forma. Es la vez que más personas somos sobre el escenario, porque habrá seis músicos. Estamos muy rodados y somos un grupo muy compacto, eso da pie a que pueda surgir la fantasía. Yo, ahora mismo, iría a un concierto mío.