La Ería levanta el telón

Era una noche de prueba, de esas de rodaje para empezar, y no estuvo mal. Por un lado para comprobar que el recinto de La Ería, donde serán los conciertos de pago este San Mateo, cumple los requisitos para lo que se le viene encima, y por otro para ver que las nuevas generaciones, esas que rondan la veintena, saben que la música tiene raíces y que nada surge así como así sin escuchar lo anterior y hacerlo suyo. Lo demostraron «Lérica», Sofía Ellar y Nil Moliner, los encargados de abrir el escenario de este primer San Mateo sin restricciones tras la pandemia.

Moliner montó su particular fiesta veraniega en La Ería. El chaval lo disfrutó y su banda de siete músicos, incluida la sección de vientos, aún más, y el público no digamos. Repasó todo lo que tiene por repasar, que son grandes éxitos recientes, porque aunque su carrera se remonta a hace unos años, las canciones para corear por el público no son tan lejanas en el tiempo. Eso sí, el público se las sane y las canta como los hits que son. Pasan de las plataformas digitales y de la red a pisar el suelo y saltar sin ningún complejo. Si ayer fueron unas 2.000 personas, que en recinto de 9.000 se queda corto, seguro que con el tiempo serán bastantes miles más. Ganas, talento y banda no le faltan. y tampoco canciones, que es lo más importante.

La noche la abrieron «Lérica», que tiraron de clásicos. Como buenos gaditanos no pueden dejar de adentrarse en sus raíces y en su concierto sonaron, además de sus composiciones, temas de José El Francés, Junco o «Ketama». Y ni tan mal. Una suerte de Andy y Lucas de la música urbana que tuvieron la valentía de abrir el escenario principal (y casi único) de estas fiestas mateínas. Ellos lo disfrutaron y el público también. Quisieron aprovechar la noche para estrenar en directo «Espinita clavá», un tema que ayer mismo lanzaron en plataformas digitales y al que se apunta Abraham Mateo, hermano de Tony, uno de los componentes del dúo que antes fue trío.

Luego llegó el pop de Sofía Ellar. Nació en Londres y se crió en Instagram, luego se fue a vivir a Madrid y decidió que era hora de pisar las tablas. Ayer lo hizo en Oviedo para reivindicar que «el verano no se ha acabado». El público la celebró como una de las nuevas divas de la música patria y ella, con un punto macarra,