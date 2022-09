"Para ir a comprar las paxarinas yo no madrugaba, hacía tiempo en La Santa"

Hubo un tiempo en que Oviedo y San Mateo no se entendían sin la «Santa Sebe», ese templo de libertad en pleno centro del meollo festivo en el que durante tres décadas ofició Yolanda Lobo Arranz, Yolanda «la de La Santa» para todo el mundo. Lobo ha vivido San Mateo desde dentro, desde fuera y desde los márgenes.

–Xente de Oviedo, ¿tambor o gaita?

–Yo soy más de tambor...

–¿Cuál fue el mejor y el peor concierto que ha podido disfrutar en las fiestas de Oviedo?

–Rocío Jurado... La más grande!!!

–San Mateo: ¿un lugar propicio para el amor o para el desamor?

–En San Mateo te da tiempo a todo: a enamorarte como una loca. A despistarte. A que se te despisten. A volverte a enamorar. Y a dejarlo por imposible...o por un resacón que nos estás tú para amores.

–Mejores lugares para comerse el bollu.

–El Campo San Francisco, por supuesto. Y huyendo del barullu, cómo en tu casa en ningún sitio.

–El mejor mojito que ha probado nunca en San Mateo fue….

–En el Urban, en la plaza de Catedral. Los echo de menos y a Pepa también.

–¿Cuál fue su gran noche mateína?

–La noche en la que Carmen (mi socia) y yo hartas de la música en casette nos fuimos al «Desmayu» a por vinilos y nos subimos a la cabina del Pinón Folixa. Toño Blanco entendió perfectamente que teníamos que poner a bailar a Oviedo...y fue memorable. Fuimos las culpables de ese punto de inflexión en San Mateo y lo recuerdo con emoción y muchas risas.

–¿Vio a Slash en el Pinón?

–Estábamos esperando en «La Santa» porque nos dijeron que su intención era tocar en nuestro escenario. Pero se paró antes...

–Si pudiera recuperar un chiringuito de los de antes, uno solo, sería...

–La Santa!!!

–¿Es de celebrar en la calle (casetas, chiringuitos…) o se refugia en los bares de siempre?

–He sido, me siento y siempre me sentiré «chigrera».

–El Día de América en Asturias, ¿va al desfile «haiga o lo que haiga»?

–¡Me encanta! Para mí es lo mejor de San Mateo. Me apasiona... A ver si me invitan a la tribuna. Ponlo ahí a ver si lo leen... Jijiji. Lo pasé muy bien cuando me invitaron a comentarlo en un par de ocasiones.

–Carrozas de San Mateo. Un par de ejemplos.

–Yo más que de carrozas soy de haigas... Me encantaría desfilar con mis colegas en uno de ellos.

–¿Qué pinta en San Mateo la Romería del Cristo?

–Es el broche de oro.

–Si yo le digo paxarina…

Pues me retrotraes a salir de «La Santa» y pasar por la Catedral a por ellos. Yo no madrugaba, hacía tiempo.

–El mejor lugar para ver los fuegos era siempre…

–La ventana de mi habitación de la calle González Besada.

–¿Es más fácil ganarse la perdonanza o evitarse una buena resaca en San Mateo?

–La perdonanza, la perdonanza.

–¿Es de la temporada de teatro en el Filarmónica o de inaugurar la de Ópera en el Campoamor?

–Mi vida es puro teatro...

–¿De dónde sale Mateín?

De las ganas de folixa que entra en esta ciudad como un virus de los buenos, buenos ...

–¿Para salir en San Mateo es mejor por semana o el fin de semana?

–¡¡¡Por semana!!!

–El pregonero ideal que todavía no ha visto nunca en el balcón del Ayuntamiento es…

–Sería una pregonera. Déjame pensar, jajaja.

–Con qué político ovetense se iría de juerga en una noche mateína?

–Sé de cuatro con los que me lo iba a pasar de miedo: Marisa Ponga, Cova Díaz, Gerardo Antuña y José Luis Costillas.