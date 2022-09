El pregón de San Mateo casi siempre trae cola. El de este año, con la doctora María Neira, fue muy aplaudido y respetado, pero no el antes ni el después, en el que la presencia de un grupo de manifestantes que protestaban por el proyecto de la Ronda Norte, el convenio sobre La Vega y la situación del área de Bomberos acabaron provocando las protestas del propio Alcalde, Alfredo Canteli, en el balcón del edificio consistorial. Pero pasados dos días ya del estreno de las fiestas lo que ha seguido alimentando la polémica no es la respuesta del Alcalde a los manifestantes, un "Oviedo sois vosotros, no ellos", que dedicó al resto del público que llenaba la plaza cuando la directiva de la OMS ya había finalizado su discurso. El revuelo, muy comentado en las redes, ha llegado al escuchar el vídeo que el Ayuntamiento de Oviedo ofrece en su propio canal de YouTube y que arranca con la pitada que precedió al pregón. En esa grabación se puede escuchar perfectamente cómo la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, plantea al Alcalde y al presentador del acto, Fredi Vallina, una intervención de la policía para resolver la situación: "Que desalojen y ya está", dice, primero dirigiéndose al presentador y después reclamando la atención del Alcalde.

La grabación no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Uno de los primeros en compartir ese fragmento inicial del pregón ha sido el concejal del PSOE Ricardo Fernández: - ¡Que desalojen! ¡Que desalojen y ya está...!#MundoCanteli#Oviedomerecemas pic.twitter.com/g5ICLXAkqf — Ricardo Fernández (@ricardovetus) 10 de septiembre de 2022 A la publicación de este tweet han seguido muchos comentarios y nuevas publicaciones, que incluso han llegado a establecer una comparación entre estos hechos y el gesto que el nuevo Rey de Inglaterra, Carlos III, realizó el pasado sábado pidiendo que "desalojaran" la mesa donde debía firmar el acta de su proclamación. Canteli, es cierto, hace al principio un gesto con la mano similar al del nuevo monarca. La situación, en todo caso, se calmó en cuanto los propios manifestantes empezaron a corear "te queremos, pregonera". En ese momento, el Alcalde, que había amenazado con suspender el acto, dio paso al presentador que procedió a glosar el currículum de María Neira. La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, a pesar de que la propia presentadora le llega a decir "déjalos", vuelve a repetir, por segunda vez, un "y si no que los desalojen", cuando Fredi Vallina pide respeto al público. En las redes las palabras de la concejala se han hecho virales, aunque buena parte de los que comentan la secuencia hacen una interpretación algo errónea de las palabras de la edil, al suponer que en primera instancia, cuando dice "Fredi, Fredi" se está refiriendo al Alcalde, Alfredo Canteli, y no al presentador (y también asesor de Alcaldía) Fredi Vallina. Madre mía, @canteli_alfredo y @covadonga1980 llenan el @aytoviedo de democracia y libertad.



Nada más demócrata que estar en un balcón y pedir que la policía desaloje a la gente que protesta. ¿Esto no debería llegar a los medios del país? @A3Noticias @TPAnoticias @informativost5 pic.twitter.com/lJcylYLnoP — Leña (@kuonderman) 11 de septiembre de 2022 "¡Que desalojen, y ya está!"

¿La plaza del ayuntamiento es ahora una propiedad privada? pic.twitter.com/HYSZLoN9xb — Oski® (@oski_sainz) 11 de septiembre de 2022 Covadonga Díaz:

"Fredi Fredi, que desalojen.

Y ya está."



Covadonga saca de San Mateo los chiringuitos, la sidra, los conciertos gratuitos/asequibles, el ocio nocturno y ahora pretendiendo desalojar a la gente que no le gusta.



Covadonga, échenla ya!! #ElPeorSanMateoDeLaHistoria https://t.co/rXWBr9HLwH — ☆F̳r̳a̳n̳ ̳S̳u̳á̳r̳e̳z̳☆⚖️⚙️🛠️🏴‍☠️❤️🖤 (@fsuarez_rrll) 11 de septiembre de 2022 Se da la circunstancia