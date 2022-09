Fiestón histórico en La Ería

Si hay que definir lo que se vivió ayer en el recinto de conciertos de La Ería, basta una palabra: FIESTA, así con mayúsculas. El concierto "Love the 90’s" convirtió la explanada en una gigantesca pista de baile. Aquello parecía La Real en sus mejores tiempos pero a lo bestia. Nueve mil personas hicieron un viaje al pasado para volver a aquellos años y escuchar aquel pop-dance revientapistas.

Una cuenta atrás en una proyección gigantesca de un reloj casi anunciaba que aquello estaba a punto de empezar, y cuando lo hizo parecía no tener fin. Baile, baile y más baile. Fernandisco, maestro de ceremonias, lo repitió hasta la saciedad: "Si bailas una vez al año, siempre serás joven". La noche de ayer convalidaba por varios años.

En la pantalla, "Sensación de vivir", "Oliver y Benji", "El Príncipe de Bell Air" y "Titanic". Después, la locura. "OBK" no tuvieron que romper el hielo porque aquello sí que era un calentamiento global. Una versión superextendida de "Historias de amor", dio para mucho pero por delante quedaban muchos "temazos".

Desde Italia llegó "Double you". El nombre puede no sonar a quien no esté puesto en aquellos años pero claro, decir "Please don’t go", es ponerse a bailar y su cuerpo de baile se integró a la perfección entre los 9.000 bailarines llegados de toda Asturias y de algunos puntos de España.

El "casio" ya sobrepasaba las diez de la noche cuando "Viceversa" puso su "piel morena sobre la arena " y claro, otro éxtasis más para los presentes. Antes, Ángel Beato, el cantante, reveló que hoy se había emocionado en Oviedo, y no por subirse a un escenario ante 9.000 personas sino porque "mi padre es de Olloniego y esta tarde he estado allí y se me erizaba el pelo", confesó.

La noche dio para mucho, a algunos hasta para muchísimo. El ambiente en La Ería era de una celebración de esas que se recordarán durante años. Tras "Viceversa" llegaron otros muchos clásicos de los 90. Allí estaba Chimo Bayo con su "esta sí, esta no", aunque el público no tenía que elegir, les valía todo lo que sonaba porque para eso habían ido para bailar y sentirse jóvenes. Muchos ya no lo son pero eso era lo de menos. El fiestón arrancó con un "Forever young" que caló entre un público "siempre joven". Los 90 fueron la década de las discotecas, y eso fue ayer La Ería, una enorme pista.