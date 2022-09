El "think tank" que agrupa a los antiguos estudiantes de la Escuela de Minas de Oviedo va a pasar a la acción y elevar de tono sus protestas. Tiene previsto llevar ante los tribunales a la Universidad de Oviedo, a través de un contencioso administrativo, por no darle información sobre el proceso de extinción de este centro educativo que llevaba más de cincuenta años asentado en la capital asturiana. Los exalumnos, que plantean ahora constituirse como una asociación, han solicitado a través de la secretaría universitaria hasta en tres ocasiones –dos veces en agosto y otra más la pasada semana– los informes en los que se recojan los detalles de esta mudanza que quiere emprender el rector Ignacio Villaverde, sin suerte. "Es obligatorio que nos den esa información, pero ni siquiera está colgada en el portal de transparencia", asegura Juan José del Campo, portavoz del "think tank", del que también forma parte el catedrático de Metalurgia José Pedro Sancho, o el antiguo técnico de la Comisión Europea, Vicente Luque.

Apela el antiguo directivo de la compañía Thyssenkrupp a un decreto del 29 de julio que regula las enseñanzas universitarias oficiales y centros del Principado que en su artículo 17 establece que la creación, fusión, modificación, supresión o cambio de denominación de centros universitarios –como es el caso de la Escuela de Minas– debe incluir una memoria justificativa en la que se incluya la incidencia sobre los costes que la medida pueda tener. "Y esa información debe hacerse pública en virtud de la ley de Transparencia", agrega del Campo, "lo que queremos saber es si esos informes existen o no".

Como tienen las puertas bloqueadas a esa información, Del Campo y el resto de miembros del "think tank" –que en su momento llegaron a elaborar un documento con una serie de medidas para revitalizar la Escuela– consideran que es el momento de dar un paso más e ir a los juzgados. Los antiguos estudiantes sospechan que la dirección de la universidad no está llevando el proceso con toda la transparencia que se debería. Consideran que es indispensable, como establece el decreto regional de universidades, que el proyecto venga acompañado de una memoria económica. Ya el interventor del Principado y la secretaria del Consejo Social se mostraron hace unos días partidarios de establecer este coste económico, un trámite que el Rector juzga de innecesario. "Lo que no tiene un pase es que después de quejarse por la falta de estos datos económicos luego hayan dado el visto bueno al proyecto", asegura. La mudanza va dando sus pasos y hace solo unos días el Consejo Social de la Universidad aprobó la mudanza con solo tres abstenciones y un voto en contra.

La intención del "think tank", además, es la de ir ganando fuerza y aglutinando a muchos más antiguos estudiantes. Hacer exhibición de músculo ante la Universidad de Oviedo, y también en los juzgados, para intentar frenar la mudanza de Minas al campus de Barredo (Mieres).

Del Campo: "Para el grado de Renovables no había prisa, pero este cambio va acelerado"