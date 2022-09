"Si tuviera que elegir pregonero sería López-Otín o María Jesús Rodríguez"

Marta Fermín es una de esas personas que lucha por la cultura ovetense. Lo hace desde su ámbito, el arte, al frente de la Asociación de Galerías de Arte de Oviedo, la Semana Profesional del Arte, Alma Gráfica o su espacio, Decero Creativo. Obra suya fue el cartel de San Mateo del año pasado.

–Xente de Oviedo, ¿tambor o gaita?

–Gaita.

–¿Cuál fue el mejor y el peor concierto que ha podido disfrutar en las fiestas de Oviedo?

–A los que no me gustan no voy. De los de la tierra los «Frixuelos Eléctricos» y de los nacionales muchísimos.

–San Mateo: ¿Un lugar propicio para el amor o para el desamor?

–En San Mateo siempre triunfa el amor, lo que pasa que dura lo que duran las fiestas, lo que dura el bronceado del verano. Luego llega el drama, y eso es un desastre, jajaja.

–Mejores lugares para comerse el bollu.

–El Campo San Francisco o el parque del Truébano.

–El mejor mojito que ha probado en San Mateo fue…

–No soy de cócteles pero alguno me tomé en el Mala Saña y muy ricos, también en el Urban.

–¿Cuál fue su gran noche mateína?

–Con 17 y 18 años en la plaza de toros, en los conciertos de rock, seguro. Viendo «Ilegales», «Barricada», Rosendo, «Siniestro Total», «Los Suaves»…

–¿Vio a Slash en el Pinón?

–No, y no persigo a famosos, prefiero verlos hacer su trabajo que es donde brillan, lo otro me aburre.

–Si pudiera recuperar un chiringuito de los de antes, sería...

–Con buena música y buena compañía me valdría cualquiera.

–Es de celebrar en la calle (casetas, chiringuitos…) o se refugia en los bares de siempre?

–Los bares de siempre con los amigos de siempre. Y bailar hasta que se hace de día, pero ya no me llega el cuerpecín.

–El Día de América en Asturias, ¿va al desfile «haiga o lo que haiga»?

–Suelo ir para ver la estética, el homenaje a otros países, las culturas, escenografías, bandas de música, trajes. Es una fiesta de color, me gusta, es muy divertida y alegre. Con sus aciertos y sus horteradas, claro. Hay de todo.

–Carrozas de San Mateo. Un par de ejemplos:

–Me apetece verlas. Me gusta ver la creatividad y el espectáculo.

–¿Qué pinta en San Mateo la Romería del Cristo?

–Para mí, que vivo al lado, es un aliciente maravilloso, un fin de fiesta, un lugar precioso con un campo cuidado donde nos reunimos los vecinos y tenemos la suerte de que ese día nos visita todo Oviedo. No se me ocurre mejor manera de terminar que en plena naturaleza.

–Si yo le digo paxarina…

–Una tradición a la que nunca llego, me pilla dormida.

–El mejor lugar para ver los fuegos era siempre…

–Voy a ser la rara pero no me gustan los fuegos, nunca voy, demasiada gente, demasiado ruido…

–¿Es más fácil ganarse la perdonanza o evitarse una buena resaca en San Mateo?

–En este momento, evitar la resaca es prioridad jajaja. Las perdonanzas ya llegaron en su momento.

–¿Es de la temporada de teatro en el Filarmónica o de inaugurar la de Ópera en el Campoamor?

–Son compatibles y muy diferentes, no sabría qué elegir, la verdad e que pico en los dos territorios. Oviedo es una ciudad multicultural que cada día se enriquece más.

–¿De dónde sale Mateín?

–Que yo sepa lo diseñó el grupo Abra, y es un imprescindible de las fiestas. Ye el amigo que te encuentras en todas partes, un anfitrión estupendo. Mateín es pura fiesta en carne y hueso, un trabajo duro para él.

–¿Para salir en San Mateo es mejor por semana o el fin de semana?

–Un poco cada día, yo salgo más por la semana, el fin de semana está demasiado cargado con muchísima gente de fuera que viene a disfrutar la ciudad y nos da mucha alegría, pero busco lugares más tranquilos. Por semana estamos los de casa; puedes salir solo, que acabas con un grupo de amigos recopilados de aquí y de allá.

–El pregonero ideal que todavía no ha visto nunca en el balcón del Ayuntamiento es…

–Uy, yo tengo dos favoritos, uno sería Carlos López Otín, que me parece un lujo que dirija sus investigaciones desde nuestra ciudad. Otra persona sería la artista María Jesús Rodríguez. Cuando mis compañeros y yo éramos pequeños y veíamos sus obras nos despertaba aún más la inquietud. Una gran representante del arte asturiano.

–-¿Con qué político ovetense se iría de juerga en una noche mateína?

–Uy uy uy, yo aquí la lío. Me iría sin duda con José Luis Costillas, porque es de los que más conozco y metería en la ecuación a mas personal, para hacerlo más divertido. Llamaría a José Ramón Prado, gran amigo desde hace más de 20 años; a Lourdes García, que la conocí hace poco pero me cae muy bien. También a Rubén Rosón, que lo conocí de pequeñín en su pueblo cuando gané el concurso de pintura y era el niñín que nos recibía tocando la gaita. Sumaría a la fiesta a Covadonga Díaz, por su confianza en el arte para diseñar el cartel; y a Marisa Ponga y Conchita Méndez, que son muy divertidas. A saber cómo íbamos a acabar, seguro que bien. Seguro que perderíamos a alguien por el camino. No pasaría nada, en San Mateo se pierde la gente, yo soy de perderme.