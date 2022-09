Chamorro considera que la reunificación «satisface» las necesidades de la Justicia

La Justicia asturiana ve con buenos ojos que el actual edificio de la facultad de Ciencias vaya a ser la nueva casa de la Audiencia Provincial. La satisfacción de poder ganar espacio la verbalizó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, José María Chamorro. «Es cierto que no conocemos los detalles del acuerdo, pero satisface las necesidades que tiene la Justicia asturiana en Oviedo, ahora hace falta que se materialice y que a corto plazo podamos tener la reunificación de las sedes en la ciudad; a más medio plazo queremos ocupar más edificios para prestar otros servicios adicionales, poder crecer con otros órganos judiciales y poder prestar a los ciudadanos una justicia de calidad», valoró. Lo más inmediato es la mudanza de la Audiencia. El vacío que dejará en la vecina Ciudad de la Justicia, también en Llamaquique, lo ocuparán los seis órganos judiciales que ahora mismo están dispersos por la ciudad, anunció Chamorro.

«Así podremos agrupar los juzgados que ahora mismo están dispersos por la Ería; la Corredoria; la calle el Rosal; y la de Pedro Masaveu, en el edificio que ahora ocupa la Audiencia en la antigua calle comandante Caballero», aseguró Chamorro. El presidente del TSJA también espera que a no muy tardar el Principado les convoque para exponerles con mayor concreción los detalles del acuerdo. «Queremos saber qué plazos se manejan. En todo caso sí que parece que se ve luz al final del túnel, que visto los años que llevamos esperando no es poca cosa», aseguró.

Entre los partidos de la oposición en el Parlamento asturiano hubo cierto consenso en que el plan es positivo, pero con algún que otro matiz. Pablo Álvarez-Pire, portavoz del PP, destacó que «nos alegra que al final el Gobierno de Adrián Barbón haya recapacitado y aceptado la solución que llevamos años defendiendo para la reunificación de las sedes judiciales en Llamaquique». Con un pero: «Lamentamos que se haya dado cuenta tarde y haya dejado pasar estos tres años en blanco sin hacer nada». Mientras que Susana Fernández, de Ciudadanos, resaltó que «sería una buena noticia si alguna vez se hiciera realidad. Somos escépticos con este anuncio porque se trata de la octava propuesta de reunificación de sedes judiciales que hace un Gobierno socialista en Asturias en los últimos 20 años». Por su parte, Rafa Palacios, de Podemos, agregó que «la lentitud del Gobierno de Asturias para resolver la situación de los terrenos de El Cristo oculta un problema aún mayor: la desconexión del Gobierno con los movimientos sociales y vecinales». Criticó el plan de La Vega, los planes para la Ronda Norte y aseguró que los terrenos del antiguo HUCA parecen Chernóbil. Ángela Vallina, de IU, resaltó que el plan «suena bien, estamos de acuerdo, pero queremos ver la letra pequeña de la negociación no vaya a ser como la nefasta negociación de La Vega». Por su parte, Adrián Pumares, de Foro Asturias, ve «precipitado dar por cerrado el asunto cuando todavía no se ha llegado a un acuerdo entre el Principado, el Ayuntamiento y la Universidad». Ignacio Blanco, de Vox, destacó que «no podemos fiarnos del presidente Barbón, solo le conocemos promesas y mentiras, no hechos». Armando Bartolomé, del grupo mixto, destacó que «se trata de un anuncio en clave electoral basado en hechos probables». Mientras que Lidia Fernández, portavoz del PSOE en la Junta, destacó que el anuncio «contribuye a dar solución a las reivindicaciones y necesidades tanto de la Universidad como de la administración de Justicia».