Doble récord del nuevo presupuesto: estará listo en enero y llegará a los 300 millones

«Este año vamos bien». El concejal de Economía, Javier Cuesta, se felicitó ayer por la marcha de las cuentas municipales, que previsiblemente estarán en vigor con el nuevo año, sin ningún retraso. De confirmarse las previsiones del responsable de las finanzas municipales, sería la primera vez en muchos años –la primera, al menos, en los dos últimos mandatos– que el Ayuntamiento logra cuadrar el arranque del año con la disponibilidad de sus recursos económicos. No sería el único récord, Cuesta calcula que la cifra final del presupuesto de 2023 también será histórica, llegando por primera vez a los 300 millones de euros.

Todas estas buenas previsiones tienen, también, su contrapartida, pero en lo que se refiere al cronograma municipal este año, insiste Javier Cuesta, los plazos marchan según lo previsto, sin covid, sin sustos y con el trabajo hecho. El departamento de Economía ya ha recibido todas las peticiones de las distintas concejalías, ya ha cuadrado las cuentas y ahora solo está ultimando los detalles.

A la Junta de Gobierno ya han llegado las ordenanzas fiscales del próximo año, que irán a aprobación inicial al pleno de forma inminente. Javier Cuesta quiere acelerar al máximo la entrada del presupuesto en Junta de Gobierno para que también la aprobación inicial, la definitiva y la publicación en el BOPA se sucedan rápidamente y el 1 de enero todas las áreas municipales puedan ya contar con los dineros de 2023.

De confirmarse estas previsiones, se produciría una sensible mejoría respecto a lo sucedido en los últimos años, cuando el presupuesto general del Ayuntamiento de Oviedo entró en vigor entre los meses de febrero y marzo los años más madrugadores.

Para el año que viene habrá mucho dinero pero no será, necesariamente, una buena noticia. El otro récord de los 300 millones de euros a los que se calcula que llegarán las cuentas municipales viene lastrado tanto por el incremento de los gastos generales a consecuencia del contexto inflacionista como por las urgencias para rematar en tan solo un año todas las obras vinculadas al proyecto de transformación de la entrada de la «Y» en Oviedo, el llamado Bulevar de Santullano.

Respecto al primer problema, el concejal de Economía, Javier Cuesta, ya explicó en verano que las cuentas municipales tendrían que hacer frente a esa tormenta económica perfecta derivada de la escalada de precios, en especial el coste energético, y la aparición de nuevas tasas, como las del reciclaje, que el Ayuntamiento de Oviedo se ha negado a repercutir en las ordenanzas fiscales.

Todo ello sumará 12,4 millones de euros más en los gastos corrientes municipales, un incremento del 6% al que Oviedo tendrá que hacer frente a través de los ingresos corrientes. Por capítulos, los costes energéticos, sumarán, más o menos unos tres millones de euros, un 40% más. Las desviaciones en el apartado del pago de impuestos por residuos generados y por las aportaciones que habrá que realizar a Cogersa supondrán 5,4 millones de euros en total. En último lugar, la previsión al alza en los precios de las contratas más grandes del Ayuntamiento, se traducirá en unos dos millones de euros más para hacer los grandes servicios, y la renovación de otros contratos grandes aportará, al menos, otros dos.

Respecto a las inversiones, siendo además año electoral, la previsión es que el Ayuntamiento meta el mayor número de proyectos, aunque los que tendrán que figurar, sin ningún tipo de duda, son los que están vinculados a la financiación europea con fecha de caducidad. La transformación urbana de la entrada a Oviedo por la «Y» aparece ya, con aportaciones plurianuales, en las previsiones municipales, pero de momento, y aunque los principales proyectos ya están prácticamente diseñados, no se ha adjudicado todavía ninguna de estas obras. Es decir, los trabajos, y la inversión grande que suponen, todavía no ha empezado a ejecutarse. Si el Ayuntamiento quiere cumplir con Europa, no le quedará otra que empezar a contratar lo antes posible y reservar el máximo dinero posible para hacerlo en tiempo y forma antes de que finalice el próximo año.

Javier Cuesta: «Queremos que el efecto llamada de las fiestas favorezca al comercio»