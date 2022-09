El Alcalde de Oviedo propone que Minas comparta edificio con la Facultad del Profesorado para desatascar El Cristo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ofreció esta mañana una declaración institucional rodeado de sus dos vicealcaldes, Nacho Cuesta y Mario Arias Navia, para responder al rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, que le había acusado de querer chantajarle por vincular su apoyo al plan de traslado de facultades a El Cristo a la permanencia de Minas en la capital asturiana. El regidor ofreció a Villaverde una solución para arreglar el problema. Consistiría en que los estudiantes de la Escuela de Minas comparta edificio con los de la Facultad del Profesorado a quienes sus instalaciones en Llamaquique se le han quedado muy pequeñas. "Con los actuales estudiantes de Minas quedaría espacio para recibir a otros 400 alumnos de otras disciplinas, lo que resolvería sobradamente los problemas de espacio actuales de estos centros", dijo.

A continuación se reproduce el texto integro de la declaración institucional.

Primero.- Este Alcalde no fue quién inició este debate. Si ustedes revisan sus hemerotecas podrán comprobar que el rector en ningún momento se dirigió al ayuntamiento para negociar o hablar del posible traslado de Minas. Lo presentó como un hecho consumado, dentro de, según sus propias palabras, un meditado, estudiado y estratégico plan, a finales del mes de enero de este año, sin anunciar nada al respecto previamente ni a mí, ni a ningún otro miembro del equipo de Gobierno, ni al propio director de la Escuela. Habla de falta de respeto institucional y de diálogo, pero ha sido él quien desde el primer momento no mantuvo esa actitud de respeto y diálogo, presentando un plan sin previamente hablar con este Ayuntamiento.

Segundo.- Desde ese primer momento, el rector no ha querido abrir ninguna vía de diálogo. De realizar unas declaraciones durante su campaña electoral en una televisión local asegurando literalmente que los estudios de Minas “están donde están y bien están ahí”, pasó a plantear que el traslado de Minas a Mieres es innegociable. Como comprenderán todos los ovetenses y toda la comunidad universitaria, a partir de esa premisa resulta imposible entablar ningún diálogo positivo.

Tercero.- El alcalde de Oviedo no está actuando por su cuenta en la defensa de que la Escuela de Minas continúe en Oviedo. Está siguiendo un mandato del pleno municipal extraordinario celebrado el 23 de marzo de este año, y dónde, además de los dos partidos que configuran el equipo de Gobierno, tanto PSOE como SOMOS y VOX votaron en contra de esa medida propugnada por el rector. Es decir, no es un asunto personal o exclusivo del equipo de Gobierno; es una decisión unánime de todos los grupos que conforman la Corporación municipal.

Cuarto.- El rector presentó su meditado, analizado y estratégico plan y durante casi ocho meses, desde febrero hasta hace dos días, lo debatió en los órganos universitarios y en el Consejo Social; lo vendió como la solución para los problemas de espacio de la Universidad en Oviedo y planteó el traslado de Minas como una necesidad para resolver esos problemas de espacio. Y vuelvo a pedirles que repasen sus hemerotecas para comprobar que nunca situó el traslado de esta Escuela en una esfera académica o científica, siempre lo ajustó al hecho de que eran muy pocos alumnos para tan gran espacio y que ese edificio era necesario para liberar la Facultad de Ciencias. Ocho meses de debates y tensión que se esfumaron en apenas 10 minutos, los que el Presidente del Principado empleó en anunciar su nuevo plan para la universidad de Oviedo en los antiguos edificios del HUCA.

Quinto.- El rector dice que yo he atacado a la comunidad universitaria por defender que Minas se quede en Oviedo, pero yo creo que quien realmente le ha faltado al respeto a la comunidad universitaria ovetense ha sido él, presentándole un plan estratégico que iba a ser la panacea para resolver todos los problemas de espacio, haciendo que lo votarán en los órganos de gobierno y en el Consejo Social y, finalmente, tirándolo a la papelera para abrazar el nuevo plan presentado por el Presidente del Principado en el debate de la región. Y el rector abraza el nuevo plan aceptando ya sin remilgos que la autonomía universitaria que tanto predicó se reduce a lo que siempre dijimos: quien paga es el Principado –con los impuestos de todos los asturianos- y quien decide es quien paga. El rector habla de dignidad y autonomía, cuando ha aceptado que una y otra dependan de una declaración de 10 minutos del Presidente del Principado.

Sexto.- Dice que hemos planteado un chantaje a la institución, con lo que demuestra que, como los malos estudiantes, no lee más allá de los titulares. Yo no puse el titular del periódico y si él hubiera leído en el contenido del artículo lo que sí dije yo hubiera comprendido fácilmente que en ningún caso se cuestiona el apoyo municipal a una propuesta, con la que estamos plenamente de acuerdo, como es la ampliación del campus de El Cristo y la reunificación de sedes judiciales en Llamaquique. Lo que he planteado es que Oviedo es un agente determinante en todos estos planes y que hay que favorecer el clima de colaboración institucional –como lo he demostrado yo en los tres años que llevo presidiendo esta Corporación- huyendo de decisiones que sólo alteran ese clima sin ninguna razón académica o científica, sólo por una clara motivación política. Y vuelvo a repetir: no ataco al campus de Mieres ni a Mieres. Apoyo sin reservas que se invierta en él para generar nuevas titulaciones que respondan a las necesidades tecnológicas de Asturias, pero no a costa de Oviedo. No hay, pues, chantaje alguno; sólo una agresión intolerable e injustificable a Oviedo por parte del rector. Si llevarse Minas era por razones de espacio, ahora que ya no existe ese problema, ¿por qué mantiene ese traslado?

Séptimo.- El rector afirma que Oviedo es una ciudad universitaria y no una ciudad con universidad. Es una obviedad, porque eso lo sabemos bien los ovetenses desde el siglo XVI, cuando se creó. Pero tengo que decirle que durante años se ha disminuido la dimensión universitaria de Oviedo en favor de otros campus, y el traslado de Minas es un paso más en esa vieja estrategia.

Octavo.- Lo sucedido esta semana deja claro que el rector no es el interlocutor adecuado para hablar del futuro de la universidad en Oviedo. Su gran plan estratégico alimentado y debatido por la comunidad universitaria y el Consejo Social (y aquí quiero hacer un paréntesis: no me imagino cómo se sentirán todos los miembros de este consejo que aprobaron con su voto o su abstención este ataque contra Oviedo y ahora se ven ante la realidad de que el plan ha desaparecido de la noche a la mañana). Cierro el paréntesis: su gran plan estratégico ya no existe. Llegó el Presidente del Principado y en 10 minutos presentó otro, mucho mejor, que el rector se apresuró a abrazar. Conclusión: quién está en condiciones de definir el futuro de la universidad de Oviedo es el Presidente del Principado. Y que no nos engañen con lo de la autonomía universitaria. Después del esperpento de este plan estratégico que tuvo escasos ocho meses de vida, queda claro que el primero que renuncia a la autonomía universitaria es el rector.

Noveno.- Adrián Barbón me llamó para informarme sobre la propuesta que presentó para ampliar el campus de el Cristo en los edificios del antiguo HUCA y yo le expresé claramente que apoyamos este proyecto, pero que Minas debería estar incluido para permanecer en Oviedo. Me resisto a creer que Adrián Barbón perpetre este expolio contra Oviedo y apelo a su inteligencia, personal y política, para buscar una solución que satisfaga a todas las partes. Por eso quiero plantear una alternativa para poner fin a este desencuentro institucional. Una vez aceptado por el rector que los problemas de espacio de Ciencias no son tan acuciantes y que al final al edificio de Minas sólo irán unas aulas de la Facultad del Profesorado, la alternativa pasaría, en una primera fase, por compartir ese edificio con la Escuela. Con los actuales estudiantes de Minas quedaría espacio para recibir a otros 400 alumnos de otras disciplinas, lo que resolvería sobradamente los problemas de espacio actuales de estos centros. Y en una segunda fase, dado que se ha recuperado el plan antiguo para ampliar el campus de El Cristo en los edificios del viejo HUCA, recuperemos también los planes que en su día hizo la propia universidad para crear en este campus una Politécnica reuniendo en un mismo edificio las ingenierías de Minas, Química e Informática. De esta forma, tanto Oviedo, como Gijón y Mieres tendrían su Politécnica. Creo que con buena voluntad por parte de todos esta opción pondría fin a un desencuentro que en nada beneficia ni a la Universidad, ni a Oviedo, ni a Asturias.

Décimo.- Voy a decirlo alto y claro: me gusta mucho más el plan de Adrián Barbón que el Monopoly estratégico del rector. Y me gusta porque desde el Ayuntamiento siempre hemos defendido que la solución era ampliar el campus de El Cristo, con ambición, algo que nunca figuró en los planteamientos del rector. Y me gusta, porque desde el Ayuntamiento siempre hemos defendido que hay que agrupar las sedes judiciales en Llamaquique para dar respuesta a la imperiosa necesidad de espacio de la Justicia. Y en ese plan siempre va a estar garantizada la colaboración institucional del gobierno que presido. En este plan sólo hay un lunar que no puede empañar su desarrollo: Minas no se puede ir de Oviedo.

Undécimo: El rector ha manifestado siempre que el traslado de Minas a Mieres es innegociable. Pues bien, yo le digo al rector que para este humilde alcalde es innegociable que Oviedo pierda su Escuela de Minas. Siempre he dicho que no soy un político al uso y confieso que me siento mal en estas confrontaciones. Pero soy el Alcalde de Oviedo y voy a dar todas las batallas políticas, judiciales y personales que sean necesarias para impedir que este emblema de Oviedo nos sea arrebatado por razones estrictamente políticas. Zanjamos aquí cualquier debate con el rector. Él ya ha dejado claro que no ofrece alternativa alguna a su interés en quitarle Minas a Oviedo. Quien tiene que tomar una decisión, explicarla y asumir la responsabilidad ante los ovetenses es el Gobierno del Principado. Si Minas es trasladada lo será porque así lo quiere y promueve el Gobierno asturiano.